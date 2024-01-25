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"Живем, как все": глава МФЦА озвучил размер своей зарплаты

"Живем, как все": глава МФЦА озвучил размер своей зарплаты Фото: Instagram/rn.bekturov
Управляющий Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА) Ренат Бектуров в кулуарах Сената 25 января 2024 года рассказал о своей заработной плате, и на что он ее тратит, сообщает Zakon.kz.

В целом, по его словам, в МФЦА зарплата молодых сотрудников колеблется от 300 до 500 тыс. тенге, среднее звено получает 600 тыс., руководители – свыше 700-800 тыс. тенге.

"Так как я первый руководитель, у меня больше, чем 700-800 тыс. Я подписывал (документ о неразглашении. – Прим. ред.). Я не могу активно инвестировать, у меня нет времени. Пытаемся откладывать, но у меня пятеро детей. Там много не остается. Как и все живем, платим ипотеку, кредиты, за садик, школу".Ренат Бектуров

Журналисты уточнили, неужели у главы МФЦА есть кредиты.

"Конечно. У кого нет? Что за вопрос. Ипотека, есть потребительские (кредиты. – Прим. ред.) также".Ренат Бектуров

1 ноября 2023 года председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов признался, что у него есть несколько потребительских кредитов. Подробности по ссылке.

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