Экономика и бизнес

Цены на газ предлагают поднять в Казахстане

АГЗС, сжиженный газ, машины на газу, пропан, природный газ, газозаправочная станция, автомобильная газозаправочная станция, газовый баллон, газовые баллоны, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 13:59 Фото: freepik
Глава "Казахгаза" Алибек Жамауов 7 ноября 2025 года на заседании Общественного совета Фонда АО "Самрук-Казына" озвучил, что, несмотря на поэтапное повышение оптовых цен, Казахстан по-прежнему остается среди стран с низкими тарифами на газ для населения, передает корреспондент Zakon.kz.

Жамауов отметил, что даже с учетом недавней корректировки на 33% уровень ежегодных субсидий на внутреннем рынке сохраняется в 200 млрд тенге.

"При этом рост цен на газ за последние годы был гораздо ниже, чем у большинства социально значимых товаров", – озвучил спикер.

По его словам, доля газа в коммунальных расходах казахстанцев за последнее десятилетие снизилась с 6,4% до 5,2%.

"Для того, чтобы обеспечивать стабильные поставки газа, реализовывать инвестпроекты и развивать инфраструктуру, необходимо постепенно довести оптовую цену до уровня себестоимости. Это позволит укрепить энергобезопасность страны и гарантировать надежное газоснабжение во всех регионах Казахстана", – заявил он.

8 сентября 2025 года глава "Казахгаза" Алибек Жамауов рассказал о планах перевести транспорт в Казахстане на компримированный газ.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
