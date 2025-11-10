Казахстан демонстрирует качественный рост экономики – без перегрева и с расширением производственной базы
Наибольший вклад в рост ВВП внесла промышленность (рост на 7,3%), обеспечив более 30% общего прироста. В совокупности с торговлей и транспортом эти отрасли сформировали свыше 70% прироста, сообщило Министерство национальной экономики Казахстана.
В обрабатывающей промышленности рост составил 5,8%, что обусловлено увеличением выпуска продукции по отдельным направлениям:
- машиностроение – на 11,5%, в т.ч. автомобилестроение – на 13,3%;
- химическая промышленность – на 10,9%;
- продукты питания – на 9,1%;
- нефтепереработка – на 6,3%;
- металлические изделия – 14,1%;
- строительные материалы – 5,3%.
Фото: МНЭ РК
В строительной отрасли рост обеспечен реализацией крупных инфраструктурных проектов. Рост объема строительных работ составил 15,1% против 14,9%, в январе-сентябре 2025 года.
Сельское хозяйство вошло в фазу сезонного роста. Объем валового выпуска в отрасли увеличился на 5,4%, ускорившись на 1,0 п.п. по сравнению с январем-сентябрем. В растениеводстве рост достиг 6,7%, в животноводстве – 3,4%. Прирост валовой продукции обеспечен мерами государственной поддержки, соблюдением агротехнологий, благоприятными погодными условиями во время уборки. В ряде регионов, включая Акмолинскую (+13,6%), Костанайскую (+14,9%) и Павлодарскую (+7,4%) области, зафиксирован рост урожайности зерновых культур. Производство молока увеличилось на 5,2%, мяса – на 2,8%, яиц – на 1,4%.
Фото: МНЭ РК
В торговле наблюдается рост на уровне 9%. Рост темпов отмечен на предприятиях оптовой торговли, доля которых в общем объеме отрасли составляет 66,5%. Увеличение оборотов отмечено в Павлодарской, Атырауской областях и городе Астане.
Сохраняются высокие темпы роста в отрасли транспорта. Объем транспортных услуг вырос на 20,7% за счет увеличения объемов перевозки по всем видам транспорта.
Фото: МНЭ РК
Правительство работает над выполнением поручений президента, нацеленных на обеспечение качественного экономического роста, делая акцент на поддержке приоритетных отраслей, диверсификации экономики и привлечении инвестиций, подчеркнули в МНЭ РК.