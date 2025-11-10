Казахстан демонстрирует качественный рост экономики – без перегрева и с расширением производственной базы

По предварительным данным Бюро национальной статистики, за январь-октябрь 2025 года валовой внутренний продукт Казахстана увеличился на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство товаров выросло на 8,2%, производство услуг – на 5,3%, сообщает Zakon.kz.

Наибольший вклад в рост ВВП внесла промышленность (рост на 7,3%), обеспечив более 30% общего прироста. В совокупности с торговлей и транспортом эти отрасли сформировали свыше 70% прироста, сообщило Министерство национальной экономики Казахстана.

В обрабатывающей промышленности рост составил 5,8%, что обусловлено увеличением выпуска продукции по отдельным направлениям:

машиностроение – на 11,5%, в т.ч. автомобилестроение – на 13,3%;

химическая промышленность – на 10,9%;

продукты питания – на 9,1%;

нефтепереработка – на 6,3%;

металлические изделия – 14,1%;

строительные материалы – 5,3%.

Фото: МНЭ РК

В строительной отрасли рост обеспечен реализацией крупных инфраструктурных проектов. Рост объема строительных работ составил 15,1% против 14,9%, в январе-сентябре 2025 года.

Сельское хозяйство вошло в фазу сезонного роста. Объем валового выпуска в отрасли увеличился на 5,4%, ускорившись на 1,0 п.п. по сравнению с январем-сентябрем. В растениеводстве рост достиг 6,7%, в животноводстве – 3,4%. Прирост валовой продукции обеспечен мерами государственной поддержки, соблюдением агротехнологий, благоприятными погодными условиями во время уборки. В ряде регионов, включая Акмолинскую (+13,6%), Костанайскую (+14,9%) и Павлодарскую (+7,4%) области, зафиксирован рост урожайности зерновых культур. Производство молока увеличилось на 5,2%, мяса – на 2,8%, яиц – на 1,4%.

Фото: МНЭ РК

В торговле наблюдается рост на уровне 9%. Рост темпов отмечен на предприятиях оптовой торговли, доля которых в общем объеме отрасли составляет 66,5%. Увеличение оборотов отмечено в Павлодарской, Атырауской областях и городе Астане.

Сохраняются высокие темпы роста в отрасли транспорта. Объем транспортных услуг вырос на 20,7% за счет увеличения объемов перевозки по всем видам транспорта.

Фото: МНЭ РК

Правительство работает над выполнением поручений президента, нацеленных на обеспечение качественного экономического роста, делая акцент на поддержке приоритетных отраслей, диверсификации экономики и привлечении инвестиций, подчеркнули в МНЭ РК.