Экономика растет не по инерции, а на фундаментальном, широком фронте – Расул Рысмамбетов

Финансист Расул Рысмамбетов прокомментировал данные Бюро национальной статистики о росте ВВП Казахстана за январь-октябрь 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Наша экономика сейчас находится на этапе нормального, диверсифицированного развития, считает финансист Расул Рысмамбетов.

"Есть инфляция, из-за которой поставили буферную заморозку либерализации тарифов и цен до второго квартала 2026 года. Есть огрехи и шероховатости, однако рост есть. Экономика укрепляется и подрастает, но все еще ищет оптимальную конфигурацию. Процесс динамический, который будет сопровождаться еще инфляционными скачками и внедрением нового Налогового кодекса", – пояснил он.

Особенно рост заметен в строительстве – 115,1% к прошлому году и торговле – индекс составил 109%.

"Оптовики будто перешли в ускоренный режим: нефть, зерно, фармацевтика, чермет, компьютерное оборудование – все двигается, маржи живут. Особенно выделились Павлодар и Атырау. Уже скоро БНС активнее будет использовать электронные счета-фактуры и товарные чеки, чтобы реально понимать инфляционные процессы. Поэтому со временем будет точечный подход к инфляции и импортозамещению", – сказал Расул Рысмамбетов.

В сельском хозяйстве, по его словам, рост хороший, однако важно уделять больше внимания сохранности урожая:

"Какая-то казахстанская компания взяла на вооружение швейцарскую технологию хранения зерна в гигантских брезентовых трубах – своего рода краткосрочные элеваторы. Зерно не "горит", сохраняется до транспортировки. По сельскому хозяйству, конечно, уже нельзя только на зерно надеяться. Последние ограничения по экспорту мяса не дают фермерам разгуляться, потому что внутренний рынок малоприбыльный из-за сдерживания цен. Но в следующем году есть надежда, что будет больше интереса к кормам и животноводству, потому что уже можно инвестировать".

Что касается промышленности, она демонстрирует стабильные 107,3%, продолжает спикер.

"Обрабатывающая промышленность слегка замедлилась, но тоже на позитиве. Тут надо признать: промышленность быстро расти не будет. Есть точечные проекты, которые запускаются. Однако это чаще частный бизнес, который не любит шумихи и дорогого оборудования. Даже крупное для частного сектора вложение в 2-5 млн долларов, будучи очень крутым по обновлению технологических процессов, выглядит маленьким в статистике. Это очень важные изменения, которые будут по крупицам менять структуру экономики", – объяснил Рысмамбетов.

Финансист подчеркнул, что сказанное президентом о качестве роста точно отражает текущую логику экономических процессов.

"Президент сам сказал, что качество роста важнее его объема. Надо потихоньку отходить от объема и скорости роста. Устойчивость и качество важнее. Думаю, при подведении итогов 2025 года правительству тоже надо напирать не на объем, а на то, что государство старается обеспечить инфраструктуру, оставляя частному бизнесу все инвестиционные инициативы", – заключил Расул Рысмамбетов.

Ранее Бюро национальной статистики поделилось информацией о том, что за январь-октябрь 2025 года валовой внутренний продукт Казахстана увеличился на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.