Как китайские маркетплейсы завоевывают сердца казахстанских покупателей

Для многих жителей Казахстана Taobao стал не просто интернет-магазином — он стал частью повседневной жизни.

От кухонных принадлежностей до учебных материалов для детей – платформа соединяет казахстанские семьи с доступными и качественными товарами, которые раньше было трудно найти в местных магазинах.

"Я часто покупаю на Taobao товары для дома, кухонную утварь и учебные материалы для детей. Раньше найти такие вещи было сложно, а теперь можно заказать их по доступным ценам и с большим выбором. Иногда, когда вижу в видео интересный товар, сразу ищу его на Taobao. Это делает жизнь моей семьи более удобной и приятной". Покупательница из Алматы

Для нее Taobao – это не просто покупки, а процесс открытия нового. Она следит за короткими видео и отзывами пользователей, с интересом изучает популярные категории и с нетерпением ждет каждую посылку из-за границы.

"Каждый раз, когда приходит посылка, это как маленький праздник", – добавляет она с улыбкой.

Другой покупатель, студент из Астаны, рассказывает, как Taobao изменил его повседневную жизнь и сделал ее более удобной:

"Я пользуюсь Taobao уже около двух лет. Сначала заказывал только аксессуары для электроники – наушники, зарядки. Потом открыл для себя отличную одежду и обувь. Раньше я тратил часы в торговых центрах, а теперь могу найти нужное прямо с телефона и получить заказ примерно за десять дней. Это невероятно удобно".

Эти истории отражают растущую тенденцию в Казахстане – появление умных, технологичных потребителей, которые ценят качество и комфорт.

Через Taobao казахстанские пользователи получают доступ к более чем 2 миллиардам товаров – от одежды и электроники до предметов декора и детских товаров – все это в рамках экосистемы Alibaba Group. Русская и английская версии платформы, а также безопасные платежи через Visa и MasterCard делают трансграничные покупки проще, чем когда-либо.

Мировой фестиваль онлайн-шопинга Taobao Double 11.11 официально стартовал, предоставив казахстанским покупателям возможность приобрести миллионы товаров со всего мира по невероятным ценам. В этом году распродажа проходит с 20 октября (17:00) по 14 ноября (8:59) и обещает стать одним из самых ярких событий сезона.

Во время фестиваля доступны специальные предложения только для покупателей из Казахстана:

Скидки до 15% на все категории товаров;

Бесплатная доставка при заказе от 7 499 тенге;

Программа "Share & Win" с купонами на 3 300 тенге;

Новые пользователи могут оформить первый заказ всего за 77 тенге с бесплатной доставкой.

Фестиваль Double 11.11 – это не просто распродажа, а праздник открытий, вдохновения и умного шопинга. Для многих казахстанских пользователей это еще одно напоминание о том, что мир возможностей находится всего в нескольких кликах.

