Общество

"Нашу методику представят в Чикаго": в Астане спасают детей с редчайшими пороками сердца

В Астане спасают детей с редчайшими пороками сердца, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 15:45 Фото: КФ "Жұлдызай"
В Астане проходит международный мастер-класс по хирургической коррекции врожденных пороков сердца. Это событие стало прорывом в кардиохирургии Казахстана.

Детям выполняют сложнейшие операции, а отечественные специалисты обучаются уникальным методикам у профессора Университета Мельбурна, одного из ведущих мировых кардиохирургов новорожденных Игоря Константинова.

Операции и обучение проходят в рамках менторского проекта MUMKINDIK Корпоративного фонда "Жұлдызай" на базе Национального научного медицинского центра.

Во время мастер-класса более 20 юным пациентам из разных регионов страны проведены операции, включая редчайший врожденный порок сердца – аномалию Эбштейна. Некоторые пациенты перенесли повторное вмешательство, но уже по новейшей щадящей методике.

Для многих семей этот проект стал единственным шансом получить бесплатную высокотехнологичную помощь.

"Мы узнали о диагнозе сразу после рождения. Аномалия Эбштейна – очень редкий и тяжелый порок. Нам предлагали ехать в Турцию: это минимум 45 миллионов тенге без перелетов и проживания. Мы начали копить деньги. И вдруг узнали, что в Астану приезжает профессор Константинов. Нам сделали операцию бесплатно. Сейчас сын ест, ходит. Огромная благодарность врачам и фонду", – рассказали родители одного из малышей.

Другой историей поделилась мама 13-летней Аиды:

"Каждые полгода-год мы наблюдались у кардиолога в Алматы. В 11 лет нам сделали первую операцию. После нее мы готовились ехать в Тюмень, но это стоило около 5 миллионов. Уже хотели открывать сбор. И вдруг – новость, что в Астану приезжает хирург из Австралии. Профессор восстановил собственный клапан дочери и сказал, что она даже сможет заниматься спортом. Наша семья бесконечно благодарна фонду!"

Мастер-класс собрал специалистов не только из Астаны и регионов, но и из США, Омана, Индонезии. А научная работа профессора Константинова по новой методике реконструкции клапана принята к рассмотрению и будет представлена в Чикаго. Подобное признание получают лишь самые инновационные медицинские подходы.

Фото: КФ "Жұлдызай"

"Это одна из новейших практик – восстановление клапана из собственных тканей пациента. По этой методике приняли нашу научную работу, ее скоро будут рассматривать в Чикаго. Проект Mumkindik крайне значим, так как важно не просто прооперировать одного ребенка за границей за большие деньги – таких детей сотни. Необходимо передать знания хирургам здесь. То, что происходит в Казахстане, войдет в историю. В этот раз уровень мастер-класса международный: посмотреть и научиться операциям приехали доктора из-за рубежа. И в будущем, я уверен, Казахстан будет передовой страной по детской кардиохирургии", – отметил профессор Константинов.

Профессор также поделился своим личным путем: родился в Казахстане, работал в Швеции, США, Канаде, Новой Зеландии, последние 20 лет – в Мельбурне. Его приезд в качестве наставника символичен и вдохновляет многих молодых специалистов.

Цель проекта MUMKINDIK – внедрение инновационных методик и подготовка казахстанских хирургов, чтобы сложные операции становились доступными внутри страны.

Мастер-класс состоялся в рамках 30-летия компании BI Group, которая в этом году финансирует проведение 300 операций особенным детям. Это один из крупнейших социальных проектов в здравоохранении Казахстана.

Подробности об операциях, проекте MUMKINDIK и историях детей – на Instagram-странице фонда: @juldyzai.fond.

Айсулу Омарова
