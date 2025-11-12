Карагандинская область усиливает промышленный потенциал

В Карагандинской области за 10 месяцев промышленное производство достигло 4 трлн тенге. Инвестиции в экономику составили почти 933 млрд тенге с ростом на 4 %, а по итогам года прогнозируется 1,5 трлн тенге.

О социально-экономическом развитии региона, ключевых задачах в экономике и поддержке бизнеса рассказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

"Регион сохраняет стабильные позиции: первое место по производству стали, второе – по добыче угля и выращиванию картофеля, третье – по производству яиц, четвертое – по сбору зерна. Уровень безработицы – один из самых низких по стране – 4%. В экономике наша цель – рост не менее 7%, краткосрочный экономический показатель области составил 5,3%. В промышленности объем производства достиг 3,6 трлн тенге", – сообщил Ермаганбет Булекпаев.

Особое внимание уделяется модернизации базовых отраслей – горнодобывающей и металлургической.

По словам акима области, компания Qarmet в модернизацию производства направит до 2028 года 1,6 трлн тенге. Комбинат переходит на природный газ и внедряет цифровые технологии. На угольных шахтах введено 8 новых лав, благодаря чему добыча угля выросла на 15,1% и достигла 6,2 млн тонн.

Ермаганбет Булекпаев отметил важность развития индустриальных и малых промышленных зон.

По словам главы региона, на индустриальной зоне в Сарани, где уже работает ряд новых крупных производств, в 2026 году планируется запуск проекта по выпуску грузовых машин и спецтехники марок Howo, Sitrak, Shantui.

"На специальной экономической зоне "Сарыарка" у нас работает 23 завода, где выпускаются шаровые краны, запорные арматуры, геомембрана, теплоизолированные и полипропиленовые трубы, огнеупорные, латунные и резино-технические изделия, ферросилиции и другая продукция. В перспективе – выпуск алюминиевых радиаторов, производство готовых металлических изделий, ферросиликоалюминия. Работаем над созданием малых промышленных зон в Караганде и Сарани", – сказал Ермаганбет Булекпаев.

Как озвучил глава региона, в этом году на поддержку МСБ через различные программы, субсидии и гранты выделено 14,5 млрд тенге. Поддержка бизнеса по-прежнему в приоритете.

"В малом и среднем бизнесе внимание на создание точек роста и поддержку предпринимательства. Наша область одна из первых снизила ставку розничного налога до 2%. И сегодня мы видим результат – количество налогоплательщиков увеличилось в 30 раз и составило более четырех тысяч, а сумма поступлений налогов в бюджет по специальному налоговому режиму с начала текущего года – 5,6 млрд тенге. С вступлением нового Налогового кодекса мы будем рекомендовать нашим маслихатам сохранить действующую ставку – 2%", – сообщил Ермаганбет Булекпаев.