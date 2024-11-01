Ермаганбет Булекпаев рассказал об успехах в экономике области

В Карагандинской области обеспечен рост во всех отраслях экономики. Промышленные предприятия за 9 месяцев произвели продукции почти на 3 трлн тенге. К аналогичному периоду прошлого года инвестиции увеличились на 14,6 %, достигнув 680 млрд тенге.

До конца года запланирован запуск десяти проектов с созданием порядка трех тысяч рабочих мест. Фермеры региона впервые собрали рекордный урожай зерна – более миллиона тонн.

О развитии области рассказал в прямом эфире на телеканале Saryarqa глава региона Ермаганбет Булекпаев. Он ответил на вопрос, что делается для роста деловой активности бизнеса.

Фото: gov.kz

По оценке независимого рейтинга "Деловой климат", Карагандинская область занимает седьмое место в стране.

Поддержка малого и среднего бизнеса и создание благоприятного бизнес-климата – приоритетная задача, подчеркнул аким области.

"Очень много программ разработано на уровне республики. Для расширения финансовой поддержки совместно с фондом Даму разработана и реализуется региональная программа "Кәсіпкер". В ближайшее время хотим в разы увеличить поддержку в виде субсидирования процентной ставки по кредитам. Особое внимание – проектам обрабатывающей промышленности, туризма". Ермаганбет Булекпаев

Кроме того, начали создание малых промышленных зон со всей необходимой инфраструктурой. Бизнес там может разместить производство на условиях минимальной аренды.

"Первые такие индустриальные площадки заработали в Караганде и Сарани. Задача – распространить этот опыт на другие города и районы", – отметил аким области.

Глава региона напомнил, что Карагандинская область первой в стране снизила налог на розничную торговлю с 4 до 2%. В итоге в 16 раз увеличилось число налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим. Видя привлекательность, в область пришли налогоплательщики из других регионов. И это дало значительное пополнение казны.