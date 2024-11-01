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Ермаганбет Булекпаев рассказал об успехах в экономике области

Экономика Карагандинской области стабильно развивается, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 10:26 Фото: gov.kz
В Карагандинской области обеспечен рост во всех отраслях экономики. Промышленные предприятия за 9 месяцев произвели продукции почти на 3 трлн тенге. К аналогичному периоду прошлого года инвестиции увеличились на 14,6 %, достигнув 680 млрд тенге.

До конца года запланирован запуск десяти проектов с созданием порядка трех тысяч рабочих мест. Фермеры региона впервые собрали рекордный урожай зерна – более миллиона тонн.

О развитии области рассказал в прямом эфире на телеканале Saryarqa глава региона Ермаганбет Булекпаев. Он ответил на вопрос, что делается для роста деловой активности бизнеса.

Экономика Карагандинской области стабильно развивается, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 10:26

Фото: gov.kz

По оценке независимого рейтинга "Деловой климат", Карагандинская область занимает седьмое место в стране.

Поддержка малого и среднего бизнеса и создание благоприятного бизнес-климата – приоритетная задача, подчеркнул аким области.

"Очень много программ разработано на уровне республики. Для расширения финансовой поддержки совместно с фондом Даму разработана и реализуется региональная программа "Кәсіпкер". В ближайшее время хотим в разы увеличить поддержку в виде субсидирования процентной ставки по кредитам. Особое внимание – проектам обрабатывающей промышленности, туризма".Ермаганбет Булекпаев

Кроме того, начали создание малых промышленных зон со всей необходимой инфраструктурой. Бизнес там может разместить производство на условиях минимальной аренды.

"Первые такие индустриальные площадки заработали в Караганде и Сарани. Задача – распространить этот опыт на другие города и районы", – отметил аким области.

Глава региона напомнил, что Карагандинская область первой в стране снизила налог на розничную торговлю с 4 до 2%. В итоге в 16 раз увеличилось число налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим. Видя привлекательность, в область пришли налогоплательщики из других регионов. И это дало значительное пополнение казны.

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