Экономика и бизнес

Фермеры Карагандинской области помогают обеспечивать продовольственную безопасность

Продовольственная безопасность, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 12:55 Фото: акимат Карагандинской области
В Караганде развивают сеть социальных павильонов с продуктами от фермеров региона по доступным ценам. Сельхозтоваропроизводители области начали выходить и на экспорт продуктов питания.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал о мерах по сдерживанию цен и развитии сельского хозяйства.

"Для сдерживания цен заключаем форвардные договоры с местными производителями, поддерживаем хлебопекарные предприятия, открываем социальные павильоны, где фермеры сами напрямую могут продавать свою продукцию, получив бесплатно торговое место. Один уже открыли, еще два на подходе. Социальные павильоны – это реальная альтернатива для горожан купить недорого натуральную продукцию и возможность дополнительного рынка сбыта для фермеров", – сообщил Ермаганбет Булекпаев.

Инвестиции в аграрный сектор выросли в два раза – до 44 млрд тенге, а вложения в производство продуктов питания – в 2,6 раза, до 7 млрд тенге, отметил глава региона.

Фото: акимат Карагандинской области

По его словам, в агросекторе запланирован 31 проект на 47 млрд тенге, из них в этом году введено 18. При этом оказывается господдержка в виде льготных кредитов, а также по программе "Ауыл аманаты".

В ближайшей перспективе область сможет закрыть потребность в молоке. Как рассказал глава региона, в Нуринском районе уже работает молочно-товарная ферма на 1100 голов производительностью 9 тыс. тонн молока в год, а в Осакаровском районе строят более крупную ферму – на 6 тысяч голов, которая позволит ежегодно производить 55 тыс. тонн продукции.

"Завод Saumal Biotech производит сублимированные смеси из кобыльего и верблюжьего молока, а также корм для животных. С прошлого года экспортирует продукцию в США, также сотрудничает с Китаем. Это пример того, как казахстанская продукция успешно конкурирует с иностранными аналогами и востребована за рубежом", – добавил Ермаганбет Булекпаев.

Фото: акимат Карагандинской области

Айсулу Омарова
