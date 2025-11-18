Правительство Казахстана объявило ревизию продовольственной корзины: что изменится

Правительство Казахстана усиливает контроль за динамикой цен на продукты питания и поручает провести всесторонний анализ продовольственной корзины, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение дал вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин на совещании по вопросам стабилизации инфляции.

По данным Министерства торговли и интеграции, за первые две недели ноября социально значимые продукты подорожали в среднем на 0,1%.

При этом на рынке продолжается удешевление отдельных овощей: моркови (–1,7%), капусты (–1,8%) и лука (–0,4%). Однако стоимость картофеля, напротив, растет: +0,2% за последнюю неделю и +2,2% – с начала месяца. Средняя цена по стране достигла 188 тенге за килограмм.

Первый вице-министр торговли Айжан Бижанова сообщила, что повышение обусловлено увеличением экспорта после открытия поставок. За два месяца на внешние рынки уже отправлено 300 тыс. тонн картофеля, а действующие контракты предусматривают отгрузку еще около 200 тыс. тонн.

По ее словам, страна приближается к безопасному порогу экспорта в 500 тыс. тонн.

Известно, что Жумангарин поручил министерству вынести вопрос по обеспечению внутренних запасов картофеля на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам внешней политики.

Кроме того, за две недели ноября отмечен рост цен на куриные яйца и мясо птицы (+0,4%), что связано с удорожанием кормовой базы.

Производителям уже поставлены объемы удешевленного подсолнечного масла, однако для стабилизации ситуации необходимо обеспечить птицефабрики доступным зерном. Продкорпорации поручено в кратчайшие сроки выделить фуражное зерно из резервов и увеличить объемы курятины на ярмарках.

Также поручено докупить гречневую крупу в стабилизационные фонды, так как ее стоимость за две недели выросла на 1,3%.

"Тарифы на коммунальные услуги заморожены. Единственный фактор, который сегодня оказывает влияние на инфляцию и может быть стабилизирован государственными мерами – это продовольственные товары. Речь идет не только о социально значимых позициях, а обо всей линейке продуктов питания, входящих в продовольственную корзину и которые сегодня не подпадают под государственное регулирование. Министерству торговли и интеграции необходимо провести анализ продовольственной корзины и выработать меры по стабилизации на них цен". Серик Жумангарин

Дополнительно правительство намерено усилить контроль прослеживаемости товаров, убрать ненужных посредников и обеспечить прозрачность ценообразования, что должно помочь сдерживать рост цен.

14 ноября мы сообщали, что потребительская инфляция в Казахстане постепенно замедляется, что подтверждается свежими данными по ценам на социально значимые продовольственные товары.