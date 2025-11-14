К преуспевающим предпринимателям обратился Касым-Жомарт Токаев
Президент призвал преуспевающих предпринимателей внести вклад в развитие родных сел и регионов.
"Акимы должны оказывать поддержку в реализации продукции акционерных обществ (кооперативов), заключая договоры с крупными компаниями. В целом, крайне важно привлекать частные инвестиции в село. Представители бизнеса должны быть активно вовлечены в этот процесс. Безусловно, вклад преуспевающих предпринимателей в развитие родных сел и регионов будет способствовать их процветанию".Касым-Жомарт Токаев
По его словам, своим упорным, каждодневным трудом все наши трудолюбивые, целеустремленные граждане шаг за шагом приумножают национальное богатство и созидают будущее страны.
"Надо создавать условия для такой полезной деятельности, поощрять истинных патриотов. Мы этим будем заниматься".Касым-Жомарт Токаев
Глава государства еще раз подчеркнул, что развитие агропромышленного комплекса (АПК) напрямую определяет повышение благосостояния сел.
"Государство реализует целый ряд проектов по благоустройству сельских населенных пунктов. Проводится масштабная работа: от строительства инфраструктуры до привлечения квалифицированных специалистов в села".Касым-Жомарт Токаев
Он напомнил, что с 2019 года реализуется проект "Ауыл – ел бесігі", в рамках которого на развитие сельской инфраструктуры выделено более 700 млрд тенге. Осуществлены конкретные мероприятия в более чем 2,5 тыс. населенных пунктов по всей стране.
"В рамках программы "Ауыл аманаты" создано свыше 600 объединений. В нынешнем году правительство утвердило Концепцию регионального развития. В соответствии с документом расширены полномочия районных акимов. Им предоставлена возможность самостоятельно разрабатывать и реализовывать планы развития районов".Касым-Жомарт Токаев
Ранее президент дал 7 дней, чтобы ему предоставили отчет по разработке цифровой карты земельных ресурсов.