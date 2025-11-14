#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Экономика и бизнес

К преуспевающим предпринимателям обратился Касым-Жомарт Токаев

президент РК Касым-Жомарт Токаев, форум, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 13:17 Фото: akorda.kz
Выступая 14 ноября 2025 года на втором Форуме работников сельского хозяйства, глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к бизнесменам, сообщает Zakon.kz.

Президент призвал преуспевающих предпринимателей внести вклад в развитие родных сел и регионов.

"Акимы должны оказывать поддержку в реализации продукции акционерных обществ (кооперативов), заключая договоры с крупными компаниями. В целом, крайне важно привлекать частные инвестиции в село. Представители бизнеса должны быть активно вовлечены в этот процесс. Безусловно, вклад преуспевающих предпринимателей в развитие родных сел и регионов будет способствовать их процветанию".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, своим упорным, каждодневным трудом все наши трудолюбивые, целеустремленные граждане шаг за шагом приумножают национальное богатство и созидают будущее страны.

"Надо создавать условия для такой полезной деятельности, поощрять истинных патриотов. Мы этим будем заниматься".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства еще раз подчеркнул, что развитие агропромышленного комплекса (АПК) напрямую определяет повышение благосостояния сел.

"Государство реализует целый ряд проектов по благоустройству сельских населенных пунктов. Проводится масштабная работа: от строительства инфраструктуры до привлечения квалифицированных специалистов в села".Касым-Жомарт Токаев

Он напомнил, что с 2019 года реализуется проект "Ауыл – ел бесігі", в рамках которого на развитие сельской инфраструктуры выделено более 700 млрд тенге. Осуществлены конкретные мероприятия в более чем 2,5 тыс. населенных пунктов по всей стране.

"В рамках программы "Ауыл аманаты" создано свыше 600 объединений. В нынешнем году правительство утвердило Концепцию регионального развития. В соответствии с документом расширены полномочия районных акимов. Им предоставлена возможность самостоятельно разрабатывать и реализовывать планы развития районов".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент дал 7 дней, чтобы ему предоставили отчет по разработке цифровой карты земельных ресурсов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев обратился к медицинским работникам
12:44, 13 июня 2025
Касым-Жомарт Токаев обратился к медицинским работникам
К учителям обратился Касым-Жомарт Токаев
11:33, 15 августа 2025
К учителям обратился Касым-Жомарт Токаев
Казахстан имеет все ресурсы для развития сельского хозяйства: Токаев призвал использовать их эффективно
12:57, Сегодня
Казахстан имеет все ресурсы для развития сельского хозяйства: Токаев призвал использовать их эффективно
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: