К учителям обратился Касым-Жомарт Токаев

Выступая 15 августа 2025 года на пленарном заседании Августовской конференции, глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к учителям, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что в истории немало примеров того, как разные страны благодаря фокусу на образовании и науке смогли выйти на новую траекторию своего развития и добиться значительного прогресса.

"В ближайшие годы нам необходимо мобилизовать еще больше сил и ресурсов для того, чтобы именно образование и наука стали движущей силой развития нашей страны. Для меня, как главы государства, это незыблемый приоритет. Я высоко ценю труд казахстанских учителей и верю в силу знаний, которые вы передаете молодому поколению. Действительно, педагог – это не просто профессия, это великая миссия. Каких бы высот ни достиг человек, он на всю жизнь остается учеником своего учителя", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Обращаясь к учителям, глава государства подчеркнул: "Светлое будущее Казахстана напрямую зависит от вашей самоотверженной работы, от полученных от вас знаний и ценностей".

"Уверен, что вы глубоко осознаете всю возложенную на вас ответственность и продолжите достойно трудиться на благородной ниве просвещения. Ваш труд достоин самых высоких почестей". Касым-Жомарт Токаев

По случаю сегодняшней Августовской конференции президентом подписан указ о присуждении ряду педагогов государственных наград.

"Пяти учителям будет присвоено почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы". Желаю успехов в вашей деятельности! Пусть ваши ученики будут образованными, прогрессивными и интеллектуальными! С новым учебным годом!" Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства сообщил, что с этого учебного года во всех общеобразовательных учреждениях, в том числе и в частных, будет действовать единая воспитательная программа "Адал азамат". Он предложил также внедрить данный проект в вузах, осуществляющих подготовку педагогов.