Касым-Жомарт Токаев обратился к бизнесменам

Сегодня, 30 января 2026 года, выступая на Форуме волонтеров, глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к представителям бизнеса и дал поручение правительству, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что важным направлением является развитие корпоративного волонтерства.

"Бизнес должен проявлять социальную ответственность. Государство неизменно поддерживает национальную буржуазию, а наши предприниматели, в свою очередь, должны проявлять заботу о народе и всегда оказывать ему поддержку. В истории сохранилось немало примеров этого. Состоятельные граждане строили школы, занимались просветительской деятельностью, издавали книги и газеты, внося огромный вклад в повышение грамотности населения. Одним словом, они сыграли важную роль в формировании новых качеств нации". Касым-Жомарт Токаев

Сегодня, по его словам, также немало щедрых и отзывчивых людей, которые привлекают волонтеров к благотворительным и другим социально значимым мероприятиям.

"Представителям бизнеса следует уделить особое внимание корпоративному волонтерству и активно поддерживать соответствующие проекты. Важно создавать условия для активного участия сотрудников в такой деятельности. Государство всегда поддерживает предпринимателей, которые не остаются равнодушными к нуждам народа и проявляют сопричастность к общественным делам". Касым-Жомарт Токаев

Президент напомнил, что в прошлом году им было принято решение учредить специальный орден "Мейірім".

"Эта награда станет свидетельством подлинного уважения к настоящим патриотам, заботящимся о народе". Касым-Жомарт Токаев

Вместе с тем глава государства дал поручение правительству.

"Для развития волонтерства необходимы новые системные меры на уровне государства. В этом году завершается реализация трехлетней Дорожной карты, направленной на развитие добровольчества. Поэтому правительству следует разработать новый содержательный документ, рассчитанный до 2030 года. Важно оценить эффективность ранее принятых мер и создать дополнительные стимулы для укрепления волонтерского движения с учетом международных обязательств Казахстана". Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент подчеркнул героизм волонтеров во время пандемии и паводков в Казахстане.