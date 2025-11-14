Токаев дал 7 дней, чтобы ему предоставили отчет по разработке цифровой карты земельных ресурсов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 14 ноября 2025 года на втором Форуме работников сельского хозяйства, высказался о сельскохозяйственных земельных участках, возвращенных государству, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что земля должна служить во благо народа.

"Несколько лет назад я поручил вернуть государству незаконно приобретенные и неиспользуемые земельные участки. Сегодня министр доложил о результатах этой работы. С 2022 года государству возвращено более 14 млн га сельскохозяйственных земель. Неоднократно подчеркивалось, что земельные участки должны предоставляться гражданам, способным работать и желающим заниматься делом. Однако эта важная работа продвигается крайне медленно. Поэтому в Послании я поручил ввести все возвращенные государству земли в постоянный оборот до середины следующего года. Планы акиматов по данному вопросу не должны оставаться на бумаге. Главное – не допустить, чтобы земля снова простаивала и оставалась неосвоенной". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, в настоящее время правительство разрабатывает План поддержки бизнеса в животноводстве.

"Пастбища должны быть предоставлены сельским жителям и инвесторам, имеющим конкретные планы их освоения. В документе, который будет принят в середине следующего года, необходимо предметно обозначить пути решения этого вопроса". Касым-Жомарт Токаев

Как отметил глава государства, одним из серьезных препятствий остается низкая залоговая стоимость земельных участков.

"Действующая система кадастровой оценки ни в коей мере не соответствует реальной рыночной ситуации. Правительству следует обратить внимание на этот вопрос и пересмотреть методологию определения кадастровой стоимости". Касым-Жомарт Токаев

Он считает, что существующие барьеры в сфере земельных отношений препятствуют созданию современных хозяйств.

"В своем Послании я поручил правительству до конца следующего года разработать единую цифровую карту земельных ресурсов. Профильные министерства в течение 7 дней должны предоставить отчет о проделанной работе по данному важному вопросу". Касым-Жомарт Токаев

Президент также отметил, что распределение земельных участков должно осуществляться посредством электронного конкурса.

"Главная обязанность тех, кто получает землю, – рационально использовать и эффективно осваивать ее. Кроме того, необходимо пересмотреть подходы к мониторингу земельных ресурсов, поскольку имеющиеся данные по сельскохозугодьям неполные. Такое положение дел препятствует осуществлению надлежащего контроля и своевременному возвращению неиспользуемых участков". Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства подчеркнул, что информация по процессу распределения земель должна быть в открытом доступе.

О чем еще заявил президент Казахстана на втором Форуме работников сельского хозяйства, можете узнать здесь.