Общество

На реализацию 186 дорожных проектов в Актюбинской области направлено 68 млрд тенге

Строительство дорог, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 14:24 Фото: акимта Актюбинской области
В Актюбинской области активно реализуются инфраструктурные проекты, направленные на улучшение транспортной доступности и повышение качества жизни населения. Об этом сообщил глава региона Асхат Шахаров на пресс-конференции, прошедшей на площадке Службы центральных коммуникаций.
"Благодаря выгодному географическому положению область обладает высоким транзитным потенциалом. Поэтому качество дорог и развитие транспортной сети всегда находятся в центре внимания жителей и власти", – подчеркнул аким области.

В 2025 году на развитие автодорожной отрасли направлено 68 млрд тенге. До конца года доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в нормативном состоянии, планируется увеличить с 78% до 82%.

Фото: акимат Актюбинской области

Также начаты работы по реконструкции международной автодороги "Самара –Шымкент" на участке "Актобе – Улгайсын" общей протяженностью 262 км. В частности, в этом году был обновлен участок дороги Актобе – Хромтау протяженностью 28 км, построен новый мост. В результате открыто движение по двум полосам из четырех на участке 791-819 км. На оставшихся 234 км продолжаются строительно-ремонтные работы.

Фото: акимат Актюбинской области

Кроме того, продолжается ремонт республиканской трассы "Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз", входящей в состав Центрально-Западного транспортного коридора. 110 км уже введены в эксплуатацию.

"Безопасные дороги – это не только транспортная артерия, но и фактор экономического роста, удобства передвижения и безопасности жителей", – отметил Асхат Шахаров.

Фото: акимат Актюбинской области

Айсулу Омарова
