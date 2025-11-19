#АЭС в Казахстане
Общество

В Актюбинской области строится спортивный комплекс для людей с ограниченными возможностями

Строится спортивный комплекс, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 15:37 Фото: акимат Актюбинской области
Аким Актюбинской области Асхат Шахаров на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал о текущих проектах и перспективах развития региона в социальной сфере.

По словам акима области, в регионе ведется масштабная работа по вовлечению населения в занятия спортом и формированию здорового образа жизни.

Во исполнение поручения главы государства, данного на четвертом заседании Национального курултая, реализуются значимые инициативы.

Фото: акимат Актюбинской области

Так, в Актобе за счет внебюджетных средств в рамках проекта ALAN обновлено футбольное поле, а в Хромтауском районе по программе FIFA ARENA открыт современный мини-футбольный стадион.

"Кроме того, завершается строительство уникального спортивного комплекса для людей с ограниченными возможностями, где планируется обучение по 25 видам спорта. Объект станет одним из первых в Казахстане, адаптированных под инклюзивные стандарты, и будет сдан до конца года", – сообщил аким.

Футбол занимает особое место в жизни актюбинцев. Учитывая популярность этого вида спорта, в областном центре начато строительство нового стадиона на 35 тысяч мест, соответствующего требованиям УЕФА четвертого уровня. Он возводится на территории социально-делового центра "Ақтөбе". Рядом реализуется проект многофункционального спортивного комплекса на 5 тысяч мест.

Фото: акимат Актюбинской области

Асхат Шахаров отметил, что сфера культуры также остается в центре внимания.

По поручению главы государства в Актобе начато строительство нового современного драматического театра. На проект из областного бюджета выделено 2,8 млрд тенге, строительные работы уже ведутся.

Одним из приоритетов, подчеркнул аким, является обеспечение качественным интернетом жителей сельских населенных пунктов.

"В 2025 году к Сети подключены 12 сел региона, до конца года интернет появится еще в трех населенных пунктах", – сказал Асхат Шахаров.

Фото: акимат Актюбинской области

Для небольших сел с численностью до 100 человек внедряется спутниковая технология OneWeb. На сегодняшний день подключены 19 сел, до конца года планируется охватить еще 5.

Также в рамках национального проекта "Доступный интернет" определены места для установки 17 антенно-мачтовых сооружений в 9 районах области. Подготовлена вся необходимая документация.

Фото: акимат Актюбинской области

Айсулу Омарова
