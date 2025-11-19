#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
521.01
603.43
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
521.01
603.43
6.42
Общество

В Актюбинской области в 2025 году газифицируют 28 сел

Газификация, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 13:48 Фото: акимат Актюбинской области
В ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций аким Актюбинской области Асхат Шахаров рассказал о реализации ключевых инфраструктурных проектов, охватывающих водоснабжение, газификацию и жилищное строительство.

Темпы газификации сельских населенных пунктов региона в 2025 году достигли рекордного уровня. Газ подведен в 22 села, где проживает около 9 тысяч человек, а до конца года еще 6 сел (около 3,5 тысячи жителей) будут подключены к природному газу.

Фото: акимат Актюбинской области

Таким образом, всего за один год газифицируют 28 сел с охватом населения 12,3 тысячи человек. По итогам года уровень обеспеченности населения природным газом в регионе достигнет 97%.

Фото: акимат Актюбинской области

По словам главы региона, обеспечение населения качественной питьевой водой также является одним из приоритетов развития области. В этом году водоснабжение проведено в четырех селах с численностью населения свыше 1,3 тысячи человек. До конца года планируется подключить к централизованной системе питьевого водоснабжения еще шесть сел, где проживает около 2 тысяч человек.

Фото: акимат Актюбинской области

Еще одна важная задача – обеспечение населения жильем. До конца года мы полностью выполним план по вводу 1 млн квадратных метров жилья, утвержденный правительством. Только за 10 месяцев введено 745 тысяч квадратных метров жилья.

Фото: акимат Актюбинской области

Кроме того, в этом году жильем обеспечены 419 семей, стоящих в очереди, а до конца года планируется обеспечить еще 1063 семьи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
На реализацию 186 дорожных проектов в Актюбинской области направлено 68 млрд тенге
14:24, Сегодня
На реализацию 186 дорожных проектов в Актюбинской области направлено 68 млрд тенге
Как в Актюбинской области помогают сельчанам
17:37, 11 декабря 2023
Как в Актюбинской области помогают сельчанам
Когда дороги в регионе станут удобными, рассказал аким Актюбинской области
13:20, Сегодня
Когда дороги в регионе станут удобными, рассказал аким Актюбинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: