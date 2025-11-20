#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
519.41
600.85
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
519.41
600.85
6.41
Экономика и бизнес

В Атырауской области забили первые сваи Газосепарационного комплекса

Газосепарационный комплекс, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 16:26 Фото: ТОО KMG Petrochem
Забивка первых свай для Газосепарационного комплекса (ГСК) состоялась 19 ноября текущего года на площадке Тенгизского месторождения.

Строительство крупного предприятия мощностью переработки до 9,1 млрд м³ сухого газа в год является важным этапом развития отечественной нефтегазохимической отрасли.

В целом планируется погрузить до 22 000 свай, которые полностью закупаются у казахстанских производителей.

Проект направлен на обеспечение полиэтиленового завода "Силлено" необходимым сырьем – этаном до 1,6 млн тонн в год. Также ГСК будет вырабатывать пропан в объеме до 360 тысяч тонн. Эти фракции извлекаются из сухого очищенного газа, поступающего от ТОО "Тенгизшевройл".

Фото: ТОО KMG Petrochem

Реализация проекта ГСК позволит сформировать устойчивую сырьевую базу и обеспечить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, что соответствует стратегическим приоритетам, обозначенным главой государства, по развитию нефтегазохимического кластера и несырьевого экспорта.

В ходе реализации проекта особое внимание будет уделено увеличению доли казахстанского содержания путем вовлечения отечественных предприятий, производственных сервисов и квалифицированных кадров.
Планируется масштабное использование продукции отечественных производителей, включая до 1 млн 193 тыс. м³ инертных материалов и более 27 тыс. тонн металлоконструкций, а также размещение заказов у казахстанских производителей на ключевое электротехническое (7 модульных подстанций, 62 трансформатора, открытое распределительное устройство 220кВ) и крупногабаритное оборудование (горизонтальные буллиты хранения пропана и 4 крупные технологические колонны).

Фото: ТОО KMG Petrochem

Проект также имеет значимый социально-экономический эффект. На пике строительства будет создано до 3 500 временных рабочих мест из числа жителей Атырауской и Мангистауской областей, постоянных рабочих мест – 400. Запуск производства намечен на конец 2028 года с вводом в эксплуатацию в 2029 году.

Основная технология комплекса основана на решениях американской компании Honeywell UOP, мирового лидера в области переработки и извлечения сжиженных углеводородных газов.

Фото: ТОО KMG Petrochem

Проект реализуется ТОО "KMG PetroChem" (дочерняя компания АО "НК "КазМунайГаз"). Строительство осуществляется в партнерстве с международным консорциумом под руководством итальянской компании Tecnimont S.p.A. (группа Maire, Италия), в состав которого входит Consolidated Contractors International Company (CCIC, Ливан).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Крупнейший нефтегазохимический проект Казахстана: в Атырау забили первые сваи для полиэтиленового завода
13:31, 31 марта 2025
Крупнейший нефтегазохимический проект Казахстана: в Атырау забили первые сваи для полиэтиленового завода
В Мангистау открылся первый ледовый комплекс
16:30, 24 июля 2025
В Мангистау открылся первый ледовый комплекс
В Шымкенте получили первый урожай томатов в тепличном комплексе "Alsera KZ"
15:38, Сегодня
В Шымкенте получили первый урожай томатов в тепличном комплексе "Alsera KZ"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: