В Атырауской области забили первые сваи Газосепарационного комплекса

Забивка первых свай для Газосепарационного комплекса (ГСК) состоялась 19 ноября текущего года на площадке Тенгизского месторождения.

Строительство крупного предприятия мощностью переработки до 9,1 млрд м³ сухого газа в год является важным этапом развития отечественной нефтегазохимической отрасли.

В целом планируется погрузить до 22 000 свай, которые полностью закупаются у казахстанских производителей.

Проект направлен на обеспечение полиэтиленового завода "Силлено" необходимым сырьем – этаном до 1,6 млн тонн в год. Также ГСК будет вырабатывать пропан в объеме до 360 тысяч тонн. Эти фракции извлекаются из сухого очищенного газа, поступающего от ТОО "Тенгизшевройл".

Фото: ТОО KMG Petrochem

Реализация проекта ГСК позволит сформировать устойчивую сырьевую базу и обеспечить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, что соответствует стратегическим приоритетам, обозначенным главой государства, по развитию нефтегазохимического кластера и несырьевого экспорта.

В ходе реализации проекта особое внимание будет уделено увеличению доли казахстанского содержания путем вовлечения отечественных предприятий, производственных сервисов и квалифицированных кадров.

Планируется масштабное использование продукции отечественных производителей, включая до 1 млн 193 тыс. м³ инертных материалов и более 27 тыс. тонн металлоконструкций, а также размещение заказов у казахстанских производителей на ключевое электротехническое (7 модульных подстанций, 62 трансформатора, открытое распределительное устройство 220кВ) и крупногабаритное оборудование (горизонтальные буллиты хранения пропана и 4 крупные технологические колонны).

Фото: ТОО KMG Petrochem

Проект также имеет значимый социально-экономический эффект. На пике строительства будет создано до 3 500 временных рабочих мест из числа жителей Атырауской и Мангистауской областей, постоянных рабочих мест – 400. Запуск производства намечен на конец 2028 года с вводом в эксплуатацию в 2029 году.

Основная технология комплекса основана на решениях американской компании Honeywell UOP, мирового лидера в области переработки и извлечения сжиженных углеводородных газов.

Фото: ТОО KMG Petrochem