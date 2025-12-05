Принять без промедления: Токаев поставил задачу по единой программе поддержки малого бизнеса

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил без промедления принять единую программу поддержки малого бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Такую задачу президент поставил, выступая 5 декабря 2025 года на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз" и победителей республиканского конкурса "Лучший товар Казахстана".

"Документ должен предусматривать региональную специализацию и адресную поддержку предпринимателей". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, как показывает практика, акцент на локальном продукте, знаниях и современных технологиях дает ощутимый результат. В качестве примера глава государства привел проект "Одно село – один продукт", реализованный при содействии Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и Национальной палаты "Атамекен".

"К нам поступает немало обращений с мест с разумными просьбами и предложениями. Например, о создании предприятий по переработке шкур овец и крупного рогатого скота. По какой-то неизвестной причине этим на протяжении многих лет никто не занимается ни в правительстве, ни со стороны бизнеса. Правительству следует всесторонне поддерживать эффективное взаимодействие государства и бизнеса на принципах солидарной ответственности. Это придаст дополнительный импульс развитию сел и малых городов". Касым-Жомарт Токаев

