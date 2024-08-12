Токаев принял министра обороны и поставил перед ним ряд задач
Фото: akorda.kz
12 августа 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова, сообщает Zakon.kz.
Президент – верховный главнокомандующий Вооруженными силами заслушал доклад о деятельности оборонного ведомства за первое полугодие 2024 года.
"Руслан Жаксылыков проинформировал о результатах международных учений, внедрении новых подходов в боевой подготовке войск, а также ходе реализации поручений по поддержанию боевой и мобилизационной готовности. Особое внимание было уделено вопросам оснащения современными образцами вооружения и военной техники, развития военной инфраструктуры и усиления военно-патриотической работы", – рассказали в Акорде.
Кроме того, министр обороны доложил о мерах по повышению социальной защищенности военнослужащих и военных пенсионеров.
"В завершение встречи верховный главнокомандующий поставил перед министром ряд задач, направленных на дальнейшее развитие потенциала Вооруженных сил Республики Казахстан", – резюмировали в Акорде.
7 августа 2024 года в правительстве рассказали, какая военная техника поступила на вооружение казахстанской армии.
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