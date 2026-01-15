Постановлением правительства РК от 30 декабря 2025 года утверждена Единая программа поддержки малого бизнеса "Іскер аймақ", сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

Правила субсидирования части ставки вознаграждения;

Правила предоставления нефинансовых мер поддержки субъектам малого предпринимательства;

Правила предоставления инфраструктурной поддержки субъектам малого предпринимательства.

Так, говорится, что субсидирование осуществляется за счет средств местного или республиканского бюджетов.

При этом средства республиканского бюджета распределяются следующим образом:

70% бюджетных средств направляются на субсидирование проектов, реализуемых во всех регионах республики, за исключением областей, указанных ниже, городов Алматы и Астаны;

30% бюджетных средств направляются на субсидирование проектов, реализуемых в областях Абай, Улытау, Жетысу, Северо-Казахстанской и Кызылординской областях, с учетом их социально-экономических особенностей и стратегических задач развития.

В случае неполного освоения выделенных средств на субсидирование в областях Улытау, Абай, Жетысу, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях допускается перераспределение неиспользованных средств между указанными областями финансовым агентством по согласованию с уполномоченным органом либо на иные области РК с учетом потребности и готовности к реализации проектов.

Средства, предусмотренные для субсидирования за счет республиканского бюджета, перечисляются уполномоченным органом в финансовое агентство на основе заключаемого договора на перечисление на специальный счет финансового агентства.

Средства, предусмотренные для субсидирования за счет местного бюджета, перечисляются региональным координатором на специальный счет финансового агентства на основе заключаемого договора на перечисление средств для субсидирования, утверждаемый уполномоченным органом финансового агентства.

Финансовый институт открывает финансовому агентству текущий счет для перечисления сумм субсидий.

Предоставление субсидирования

Предприниматель обращается в финансовый институт с заявкой на предоставление финансового инструмента. В свою очередь финансовый институт проводит комплексную оценку/экспертизу финансово-экономической эффективности проекта.

По завершении указанной оценки/экспертизы финансовый институт направляет в филиалы финансового агентства чек-лист по заявке предпринимателя для согласования.

Финансовое агентство в течение двух рабочих дней осуществляет согласование заявки предпринимателя на основании представленного чек-листа.

Предусмотрено, что финансовый институт по действующему финансовому инструменту до момента субсидирования списывает штрафы и пени за неисполнение предпринимателем обязательств по своевременному погашению основного долга и вознаграждения, предусмотренного договором.

В случае принятия финансовым институтом положительного решения о предоставлении финансового инструмента, а также после получения согласования финансового агентства в письменном виде и после заключения договора в рамках субсидирования финансовый институт предоставляет финансовому агентству:

копию договора или графика платежей либо данные по договору на автоматизированный сервис финансового агентства. При этом начало срока субсидирования в предоставляемых документах устанавливается не более чем за 30 календарных дней до даты направления финансовому агентству;

до даты направления финансовому агентству; письмо-уведомление по форме, утвержденной уполномоченным органом Фонда (в случае передачи данных на автоматизированный сервис финансового агентства письмо-уведомление не требуется);

чек-лист по заявке предпринимателя, утвержденной уполномоченным органом Фонда.

При подписании договора предприниматель принимает на себя обязательство по целевому использованию финансового инструмента и на соответствие проекта условиям Правил. При неисполнении данных обязательств предпринимателем субсидирование прекращается, предприниматель возмещает финансовому агентству сумму оплаченных субсидий.

Субсидии по проектам выплачиваются при наличии средств от соответствующего регионального координатора/уполномоченного органа.

В случае отсутствия средств на субсидирование в бюджете предприниматель производит выплату субсидируемой и несубсидируемой частей. При поступлении бюджетных средств финансовое агентство возмещает предпринимателю субсидируемую часть согласно графику платежей.

Перечисление средств, предусмотренных для субсидирования, осуществляется финансовым агентством на текущий счет финансового института/банка-платежного агента ежемесячно авансовыми платежами (однократно/несколько раз в месяц) с учетом графика платежей к договору, предоставленного финансовым институтом, с учетом возмещения субсидий за предыдущие периоды.

Финансовый институт самостоятельно рассчитывает причитающуюся сумму субсидий к получению с учетом норм настоящих Правил. Проверка указанных расчетов финансовым агентством не осуществляется.

Постановление вводится в действие с 25 января 2026 года.