О снижении административной нагрузки на бизнес высказался Касым-Жомарт Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает, что для обеспечения качественного развития экономики требуется продолжить реформы, прежде всего, с целью повышения эффективности и потенциала экономики, сообщает Zakon.kz.

Об этом 5 декабря 2025 года президент заявил на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз" и победителей республиканского конкурса "Лучший товар Казахстана":

"Уже введен мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора, сформирован перечень из 473 объектов, подлежащих передаче в конкурентную среду. Согласно подсчетам экспертов, это может позволить предпринимателям получить порядка 3,5 трлн тенге в качестве доходов. Перед нами по-прежнему стоит задача снижения административной нагрузки на бизнес. Ранее мною поручалось провести масштабную ревизию и модернизацию законодательства. Для этого на базе Агентства по стратегическому планированию и реформам создается Центр регуляторного интеллекта, будет внедрен Реестр обязательных требований".

Поэтому, как отметил Касым-Жомарт Токаев, необходимо усилить координацию правительства и бизнес-сообщества, особенно их цифровое взаимодействие.

"Предприниматели должны в полной мере ощутить, что бюрократии становится меньше, она неизбежно, бесповоротно должна уйти в прошлое. Именно эту задачу я ставлю перед правительством и надзорными органами. Свободное рыночное ценообразование, масштабное разгосударствление и гибкая регуляторная политика – залог успешной трансформации нашей экономики", – подчеркнул глава государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что валовый внутренний продукт (ВВП) Казахстана впервые превысит 300 млрд долларов.