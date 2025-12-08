Как работают заводы Нурлана Смагулова в Алматы

Современные высокотехнологичные предприятия автопрома посетили журналисты и автомобильные эксперты из Астаны и Алматы по приглашению Astana Motors и Казахстанского автомобильного союза (ҚАО).

В 2025 году премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов вручил Astana Motors награду "За вклад в локализацию производства". К автопрому Казахстана приковано пристальное внимание, поэтому 5 декабря был организован медиатур, чтобы продемонстрировать реальную работу производственных площадок, уровень модернизации предприятий и связку промышленного и культурного развития.

"Мы верим в казахстанский автопром, и лучшим ответом на поддержку президента и правительства является реальная работа наших предприятий и поступательное углубление локализации", – отметил во время пресс-тура основатель Astana Motors Нурлан Смагулов.

Маршрут включал модернизированный завод по производству легковых автомобилей Hyundai (Hyundai Trans Kazakhstan), технопарк автокомпонентов, мультибрендовый завод Astana Motors Manufacturing Kazakhstan (AMMKZ).

Собственное производство компонентов

Технопарк Astana Motors занимает 100 тыс. кв. метров. Сейчас здесь работают предприятия по производству сидений, мультимедийных систем и логистический хаб. Общие инвестиции в технопарк составили порядка 21,5 млрд тенге.

"Astana Motors ведет диалог с правительством об углублении локализации. Для роста казахстанского содержания необходимо повышать требования к автопрому. В этом году 30% автомобилей на наших предприятиях произведено по мелкоузловому методу со сваркой и окраской кузовов (CKD). Мы планируем увеличивать долю CKD, чтобы сделать производство автокомпонентов в Казахстане рентабельным. Все это позволит снижать конечную стоимость автомобилей для казахстанских покупателей, поскольку локальное производство делает машины доступнее. Казахстанцы уже смогли почувствовать эффект, когда после запуска завода AMMKZ стоимость на выпускаемые там модели была снижена на 12-19%", – отметил основатель Astana Motors Нурлан Смагулов.

Фото: Astana Motors

Заводы технопарка уже поставляют сиденья и мультимедийные устройства с локализацией казахского языка для Hyundai Trans Kazakhstan и готовят расширение сотрудничества с брендами Changan, GWM и Chery и заводом AMMKZ. В 2026 году в технопарке планируется запуск производства системы отопления и кондиционирования. В планах компании довести локализацию до 51% в течение 5 лет за счет производства автокомпонентов.

"Мультибрендовый, мультитрендовый" AMMKZ

Завод Astana Motors Manufacturing Kazakhstan поражает своими масштабами. Чтобы просто обойти все цеха, участникам пресс-тура потребовалось порядка двух часов.

Фото: Astana Motors

AMMKZ работает с сентября. Это первый в СНГ мультибрендовый завод полного цикла мощностью 120 тыс. авто в год, объединяющий производство моделей Chery, GWM (Haval, Tank) и Changan. В него инвестировано более 215 млрд тенге. На предприятии создано 3600 рабочих мест.

Завод высокотехнологичный. На всех этапах производства на AMMKZ – от сварки до сборки – задействовано 54 робота.

На первом этапе запущено производство полного цикла моделей Chery Tiggo 2 Pro, Haval Jolion, Changan CS55 Plus.

Фото: Astana Motors

"Техническое оснащение позволяет выпускать до 12 моделей одновременно мелкоузловым методом со сваркой и окраской кузова и оперативно переналаживать производственные линии. Это обеспечивает гибкость при формировании модельной линейки и позволяет адаптироваться к изменениям рыночного спроса и экспортным перспективам", – пояснил он.

После выхода на полную мощность 40% выпускаемой продукции будет реализовываться на внутреннем рынке, а 60% – экспортироваться в другие страны.

Hyundai обзавелся роботами

Завод Hyundai Trans Kazakhstan в этом году отметил свое пятилетие. Это предприятие мощностью 50 тыс. автомобилей в год. За 10 месяцев 2025 года завод выпустил 43 665 автомобилей, с момента запуска в 2020 году – более 209,4 тыс. единиц.

Завод выпускает модели Hyundai Tucson, Mufasa, Sonata, Elantra, Santa Fe, Palisade, Staria, Custin, а также четыре модели представительского класса бренда Genesis.

Фото: Astana Motors

В 2025 году для углубления локализации на заводе роботизировали производство. Инвестиции в модернизацию составили 8,5 млрд тенге.

"Благодаря обновлению производственных мощностей завод может выпускать автомобили мелкоузловым методом со сваркой и окраской в объеме более 50% от общего выпуска продукции. Многие боятся роботизации, говорят, что это "отнимает рабочие места у людей". Но мы видим другой эффект. В связи с увеличением объемов мелкоузлового производства наш штат вырос на 500 человек, теперь у нас 1700 сотрудников. Наши рабочие освоили новые специальности и развивают свои технические компетенции, значительно расширяется инженерный состав, который регулярно проходит повышение квалификации за рубежом", – рассказал директор завода Hyundai Trans Kazakhstan Кайрта Ережепов.

Стратегическое значение

Проекты автопрома реализованы при поддержке Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан, Банка Развития Казахстана, Фонда Развития Промышленности, Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Экспортной страховой компании KazakhExport, акимата города Алматы.

Партнерский материал.