Новые остановки в Алматы: современно, но с проблемами

В Алматы появились современные остановочные комплексы с просторными навесами и пандусами для людей с особыми потребностями. Журналист Zakon.kz посетил некоторые из них, чтобы выяснить чем они удобны для пассажиров, а где вызывают проблемы.

Новые остановочные пункты расположены на пересечении проспектов Суюнбая и Райымбека: на остановках "Улица Кунаева", "ТРЦ "Мерей"", "Улица Пушкина" и "Автовокзал "Саяхат". Они рассчитаны на обслуживание 63 городских и пригородных маршрутов. Каждая остановка оснащена 50-метровым навесом, под которым одновременно могут находиться до шести автобусов.

Эти объекты не входят в проект скоростного автобусного транспорта (BRT – Bus Rapid Transit), но являются сопутствующей инфраструктурой.

Остановочные комплексы отличаются современным дизайном и просторностью, что, по задумке проектировщиков, должно было сделать ожидание транспорта более комфортным. Однако на некоторых остановках этого комфорта пассажиры пока не ощущают.

К примеру, новый автобусный комплекс на проспекте Северное кольцо, рядом с рынком "Салем", каждое утро превращается в филиал барахолки. Торговцы овощами и фруктами занимают пространство под навесом, раскладывая товар прямо у посадочных площадок. Причина проста – для многих предпринимателей торговать на остановке удобнее, чем на официальных торговых местах.

"Аренда на территории рынка дорогая. Заплатить ее надо сразу, вне зависимости от того, на сколько ты наторгуешь. При этом не всегда можно найти свободное торговое место. Поэтому и приходится идти под крышу этой остановки. Тут удобно торговать. Большая проходимость. Да и людям удобно, далеко не надо идти за продуктами: вышел из автобуса, купил фрукты-овощи и обратно зашел в автобус ", – рассказала продавец Гульмира.

Фото: Zakon.kz

Конечно, стихийная торговля оставляет после себя неприятные следы. К вечеру остановки и прилегающие территории усыпаны коробками, огрызками, пакетами и остатками овощей. Иногда алматинцам, чтобы успеть на автобус, приходится буквально перепрыгивать через кучи гнилых фруктов, пустых упаковок и ящиков, которые оставляют после себя продавцы.

Фото: Zakon.kz

Горы мусора скапливаются прямо под навесами и у скамеек – там, где весь день проходит поток пассажиров. Коммунальные службы не всегда успевают вывозить отходы оперативно, и утром картина повторяется снова.

Фото: Zakon.kz

Похожая ситуация и на остановке по другую сторону дороги. Там к продуктам добавляются предметы одежды, а тюки с вещами складируются прямо на автомобильных стоянках.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что не менее оживленная торговля ведется и в подземных переходах. Там продают одежду, аксессуары, чехлы и зарядные устройства для телефонов. Передвижение по переходу становится затрудненным, а мотороллеры, развозящие товар, создают дополнительные риски для пешеходов.

Фото: Zakon.kz

К слову, полицейские постоянно проводят рейды, чтобы навести порядок в подобных местах. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за торговлю в неустановленных местах предусмотрено предупреждение или штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге).

По данным ДП Алматы, с начала года к ответственности уже привлечены 4381 человек.

Однако денежные взыскания не очень пугают владельцев торговых точек. Продавцы признаются, что заработок в таких местах быстро окупает затраты.

"Меня вчера полицейские оштрафовали за то, что я тут торговала. Пришлось заплатить около 20 000 тенге. Через два часа я вернулась обратно на эту остановку и за два часа отбила потраченные деньги. Все так делают!" – рассказала Гульмира.

Фото: Zakon.kz

Справедливости ради стоит отметить, что не везде автобусные остановки находятся в таком состоянии, как у знаменитой алматинской барахолки.

Например, остановочная площадка у автовокзала "Саяхат" на проспекте Райымбека выглядит ухоженной и чистой, там пока нет стихийных продавцов, а это значит, что пассажиры могут спокойно ожидать транспорт, не лавируя между торговыми точками и мусором. Алматинцы в целом положительно оценивают новые остановки, отмечая их просторность и современный дизайн, но при этом горожане обращают внимание и на некоторые неудобства.

"Хорошие, современные остановки. Сделано качественно. Но мне кажется, что было бы лучше, если бы они были закрыты сзади или по бокам. Мне кажется, в непогоду они будут полностью продуваться, а зимой тут будут большие сугробы", – сказал алматинец Александр Паюта.

Фото: Zakon.kz

Еще один нюанс, который вызывает недовольство у пользователей общественного транспорта, связан с организацией подхода к новой остановке. Дело в том, что посадочная платформа отделена от тротуара невысоким металлическим забором. Чтобы попасть на нее, пассажирам приходится делать лишний крюк и пройти несколько десятков метров до прохода. По словам горожан, в часы пик это создает дополнительную суету и затрудняет движение, особенно для пожилых алматинцев и родителей с детскими колясками.

Фото: Zakon.kz

К слову, нельзя не отметить важный плюс новых остановочных комплексов – удобный пандус для людей с особыми потребностями. Он установлен под комфортным углом, без резких перепадов, что позволяет заехать на платформу самостоятельно, без посторонней помощи. Поручни по обеим сторонам обеспечивают дополнительную безопасность и помогают удерживать равновесие.

Фото: Zakon.kz

В акимате Алматы отметили, что работы на новых остановках еще полностью не завершены. В настоящий момент продолжается установка освещения и наводятся последние штрихи. Кроме этого, практически на всех новых остановках пока не установлены интерактивные экраны, они помогут пассажирам отслеживать движение автобусов.