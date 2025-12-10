#Казахстан в сравнении
Экономика и бизнес

Алматы увеличит доходы бюджета до 2,5 трлн тенге в 2026 году – Дархан Сатыбалды

Алматы, вид на город, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 17:11 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы на 2026 год доходы местного бюджета запланированы в объеме 2,5 трлн тенге. Об этом рассказал глава города Дархан Сатыбалды, выступая на внеочередной XXХIХ сессии маслихата 10 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По его словам, на фоне роста экономики города поступления в местный бюджет демонстрируют устойчивую положительную динамику. Сегодня бюджет Алматы практически формируется за счет местных доходов. Город сохраняет статус одного из основных доноров республиканского бюджета, обеспечивая более пятой части всех поступлений. При этом объем изъятий из городского бюджета увеличен почти в два раза – с 250 млрд тенге в 2025 году до 491 млрд тенге в 2026 году.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"В целом, за 3 года в республиканский бюджет будет перечислено порядка 1,8 трлн тенге, что в 2,6 раза больше по сравнению с предыдущим трехлетним периодом. Несмотря на возросшую финансовую нагрузку, мы приступим к реализации масштабных инвестиционных проектов за счет средств местного бюджета, а также заимствования", – сказал аким Алматы.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В 2026 году расходы местного бюджета предусмотрены в объеме 2,8 трлн тенге, из них треть – 850 млрд тенге – будет направлена на стимулирование экономического роста.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Необходимо отметить, что проведена работа по оптимизации текущих расходов, что позволило переориентировать средства на бюджет развития", – резюмировал Дархан Сатыбалды.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды заявил, что модернизация легендарного катка продолжается в южной столице.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
