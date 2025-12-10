#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
518.39
603.09
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
518.39
603.09
6.68
Экономика и бизнес

Казахстан переориентирует поток нефти после атаки дронов на КТК

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 19:02 Фото: pexels
Казахстан увеличил экспортные поставки нефти по альтернативным направлениям благодаря проведенным переговорам с международными партнерами и грузоотправителями, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 декабря сообщили в АО "КазТрансОйл".

По данным компании, в ходе переговоров были согласованы возможности переориентации потоков нефти из системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в направления на Самару, по маршруту Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД), а также частичное перенаправление объемов на Китай.

Согласно уточненным расчетам, в декабре 2025 года объемы экспорта нефти превысят первоначальный график, утвержденный Министерством энергетики РК:

  • Атырау – Самара – +232 тыс. тонн;
  • поставки в Китай – +72 тыс. тонн;
  • порт Актау (маршрут Баку – Тбилиси – Джейхан) – +58 тыс. тонн.

В АО "КазТрансОйл" подчеркнули, что увеличение отгрузок стало возможным благодаря оперативной координации действий на международном уровне.

Дополнительно компания предоставит нефтедобывающим предприятиям возможность временного размещения нефти в резервуарном парке на ответственное хранение. Такая мера, как уточнили в компании, позволит гибко регулировать графики отгрузки, оптимизировать режимы перекачки и обеспечить бесперебойность поставок по системе магистральных нефтепроводов.

Ранним утром 29 ноября 2025 года объекты морской инфраструктуры КТК в районе порта Новороссийска были атакованы беспилотными плавсредствами. В результате атаки серьезные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Атака на КТК: что значит нефтепровод для экономики Казахстана
10:46, 02 декабря 2025
Атака на КТК: что значит нефтепровод для экономики Казахстана
В КТК сообщили о ситуации с отгрузкой казахстанской нефти после атаки на базу в Новороссийске
12:16, 04 августа 2023
В КТК сообщили о ситуации с отгрузкой казахстанской нефти после атаки на базу в Новороссийске
После атаки Ирана на Израиль выросли цены на нефть и на золото
04:48, 15 апреля 2024
После атаки Ирана на Израиль выросли цены на нефть и на золото
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: