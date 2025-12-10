Казахстан переориентирует поток нефти после атаки дронов на КТК

Казахстан увеличил экспортные поставки нефти по альтернативным направлениям благодаря проведенным переговорам с международными партнерами и грузоотправителями, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 декабря сообщили в АО "КазТрансОйл".

По данным компании, в ходе переговоров были согласованы возможности переориентации потоков нефти из системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в направления на Самару, по маршруту Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД), а также частичное перенаправление объемов на Китай.

Согласно уточненным расчетам, в декабре 2025 года объемы экспорта нефти превысят первоначальный график, утвержденный Министерством энергетики РК:

Атырау – Самара – +232 тыс. тонн;

поставки в Китай – +72 тыс. тонн;

порт Актау (маршрут Баку – Тбилиси – Джейхан) – +58 тыс. тонн.

В АО "КазТрансОйл" подчеркнули, что увеличение отгрузок стало возможным благодаря оперативной координации действий на международном уровне.

Дополнительно компания предоставит нефтедобывающим предприятиям возможность временного размещения нефти в резервуарном парке на ответственное хранение. Такая мера, как уточнили в компании, позволит гибко регулировать графики отгрузки, оптимизировать режимы перекачки и обеспечить бесперебойность поставок по системе магистральных нефтепроводов.

Ранним утром 29 ноября 2025 года объекты морской инфраструктуры КТК в районе порта Новороссийска были атакованы беспилотными плавсредствами. В результате атаки серьезные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2.

