Почему формат фиксированных цен стал популярным у казахстанцев

По оценкам INFOLine, в 2025 году розничный товарооборот Казахстана впервые превысит $50 млрд – это говорит о масштабном и устойчивом рынке.

При этом из-за экономической неопределенности люди становятся осторожнее в покупках: согласно исследованиям, 72% домохозяйств экономят в повседневной жизни. Они чаще сравнивают варианты и стараются заранее планировать повседневные траты. В этом помогают в том числе магазины фиксированных цен.

Как меняются покупки казахстанцев

Сегодня в Казахстане насчитывается более 200 тысяч розничных объектов, и покупатели все чаще предпочитают ходить в магазины "одного товара" – бытовой химии, товаров для дома, косметики, аптеки. Усиливается интерес к локальным брендам и акциям, а финансовое планирование становится частью повседневной практики.

На этом фоне устойчиво растет спрос на форматы, которые помогают тщательнее планировать и контролировать бюджет. Казахстанцы все чаще обращают внимание на магазины фиксированных цен. Такой подход хорошо вписывается в повседневные привычки покупателей, при этом он не нов. Его история начинается еще в XIX веке, когда Фрэнк Вулворт открыл первые магазины "five-and-dime". Сегодня по этому принципу работают Dollar Tree, японская Daiso и другие сети, предлагающие широкий ассортимент по стабильным условиям.

Фото: Freepik

Как работает Fix Price в Казахстане

На казахстанском рынке одним из заметных представителей формата является Fix Price. За два последних года сеть расширилась до 381 магазина в 51 населенном пункте. К 2023 году были открыты 280 точек, а к концу 2024 года их число достигло 337. Исследования показывают, что 78% покупателей готовы рекомендовать магазины своим знакомым.

В основе работы сети лежит система прайс-поинтов – фиксированных цен на каждую категорию товаров. Такой подход позволяет поддерживать стабильность для покупателей, даже когда себестоимость товаров растет. Если она начинает превышать установленный прайс-поинт, компания ищет решение вместе с производителем или снимает товар с продажи, если компромисс невозможен.

Ассортимент Fix Price на 23% состоит из собственных торговых марок. Существенную роль играет сотрудничество с местными производителями: с сетью работают более 70 поставщиков, около 15% продаж приходится на казахстанские товары. В отдельных категориях доля особенно высока – 95% в бакалее, 92% в алкогольных напитках, 88% в детском питании. Единая операционная модель снижает расходы на управление и позволяет поддерживать одинаковый уровень сервиса в разных городах.

Для регионов формат фиксированных цен важен не только доступом к товарам. Сеть создает рабочие места: в Fix Price Казахстан занято почти 2 тысячи человек, из них свыше 1,6 тысячи работают в магазинах, остальные – в офисе и распределительных центрах. Открытие точек в небольших населенных пунктах повышает занятость местных жителей и избавляет их от необходимости ездить в крупные города за базовыми товарами.

Фото: Freepik

Немного о планах

Ключевое преимущество формата – стабильность: покупатель получает товар сразу и по фиксированной цене, без ожидания доставки и без риска изменения стоимости. Этот фактор особенно важен в регионах, где инфраструктура только развивается и доступ к маркетплейсам ограничен.

В 2026 году развитие сегмента продолжится. Магазины с фиксированными ценами появятся в том числе в небольших населенных пунктах – спрос на товары первой необходимости всегда неизменно высок.

"В 2026 году мы продолжим расширять сеть в регионах, где спрос на доступные и стабильные цены остается высоким. Параллельно будем развивать ассортимент, в том числе за счет работы с локальными производителями. Для нас важно, чтобы как можно больше жителей страны могли пользоваться преимуществами формата, который они хорошо знают и которому доверяют", – отметил Алексей Ермаков, директор Fix Price Казахстан.