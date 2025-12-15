#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Экономика и бизнес

Почему формат фиксированных цен стал популярным у казахстанцев

Формат фиксированных цен, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 12:54 Фото: Freepik
По оценкам INFOLine, в 2025 году розничный товарооборот Казахстана впервые превысит $50 млрд – это говорит о масштабном и устойчивом рынке.

При этом из-за экономической неопределенности люди становятся осторожнее в покупках: согласно исследованиям, 72% домохозяйств экономят в повседневной жизни. Они чаще сравнивают варианты и стараются заранее планировать повседневные траты. В этом помогают в том числе магазины фиксированных цен.

Как меняются покупки казахстанцев

Сегодня в Казахстане насчитывается более 200 тысяч розничных объектов, и покупатели все чаще предпочитают ходить в магазины "одного товара" – бытовой химии, товаров для дома, косметики, аптеки. Усиливается интерес к локальным брендам и акциям, а финансовое планирование становится частью повседневной практики.

На этом фоне устойчиво растет спрос на форматы, которые помогают тщательнее планировать и контролировать бюджет. Казахстанцы все чаще обращают внимание на магазины фиксированных цен. Такой подход хорошо вписывается в повседневные привычки покупателей, при этом он не нов. Его история начинается еще в XIX веке, когда Фрэнк Вулворт открыл первые магазины "five-and-dime". Сегодня по этому принципу работают Dollar Tree, японская Daiso и другие сети, предлагающие широкий ассортимент по стабильным условиям.

Фото: Freepik

Как работает Fix Price в Казахстане

На казахстанском рынке одним из заметных представителей формата является Fix Price. За два последних года сеть расширилась до 381 магазина в 51 населенном пункте. К 2023 году были открыты 280 точек, а к концу 2024 года их число достигло 337. Исследования показывают, что 78% покупателей готовы рекомендовать магазины своим знакомым.

В основе работы сети лежит система прайс-поинтов – фиксированных цен на каждую категорию товаров. Такой подход позволяет поддерживать стабильность для покупателей, даже когда себестоимость товаров растет. Если она начинает превышать установленный прайс-поинт, компания ищет решение вместе с производителем или снимает товар с продажи, если компромисс невозможен.

Ассортимент Fix Price на 23% состоит из собственных торговых марок. Существенную роль играет сотрудничество с местными производителями: с сетью работают более 70 поставщиков, около 15% продаж приходится на казахстанские товары. В отдельных категориях доля особенно высока – 95% в бакалее, 92% в алкогольных напитках, 88% в детском питании. Единая операционная модель снижает расходы на управление и позволяет поддерживать одинаковый уровень сервиса в разных городах.

Для регионов формат фиксированных цен важен не только доступом к товарам. Сеть создает рабочие места: в Fix Price Казахстан занято почти 2 тысячи человек, из них свыше 1,6 тысячи работают в магазинах, остальные – в офисе и распределительных центрах. Открытие точек в небольших населенных пунктах повышает занятость местных жителей и избавляет их от необходимости ездить в крупные города за базовыми товарами.

Фото: Freepik

Немного о планах

Ключевое преимущество формата – стабильность: покупатель получает товар сразу и по фиксированной цене, без ожидания доставки и без риска изменения стоимости. Этот фактор особенно важен в регионах, где инфраструктура только развивается и доступ к маркетплейсам ограничен.

В 2026 году развитие сегмента продолжится. Магазины с фиксированными ценами появятся в том числе в небольших населенных пунктах – спрос на товары первой необходимости всегда неизменно высок.

"В 2026 году мы продолжим расширять сеть в регионах, где спрос на доступные и стабильные цены остается высоким. Параллельно будем развивать ассортимент, в том числе за счет работы с локальными производителями. Для нас важно, чтобы как можно больше жителей страны могли пользоваться преимуществами формата, который они хорошо знают и которому доверяют", – отметил Алексей Ермаков, директор Fix Price Казахстан.

Фото: Freepik

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Минздрав объявил о снижении цен на популярные среди казахстанцев лекарства
15:53, 05 ноября 2025
Минздрав объявил о снижении цен на популярные среди казахстанцев лекарства
Золото бьет рекорды: цена за грамм уже превышает 50 тысяч тенге
17:41, 02 апреля 2025
Золото бьет рекорды: цена за грамм уже превышает 50 тысяч тенге
Казахстанцы придерживают доллары: почему упал объем операций на наличном валютном рынке
10:21, 25 ноября 2025
Казахстанцы придерживают доллары: почему упал объем операций на наличном валютном рынке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: