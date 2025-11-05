Минздрав объявил о снижении цен на популярные среди казахстанцев лекарства

На фармацевтическом рынке Казахстана наблюдается снижение цен на ряд лекарственных средств, находящихся под государственным регулированием. Об этом 5 ноября 2025 года заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения (МЗ) РК, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава, изменения связаны с реализацией обновленного механизма ценообразования, направленного на повышение прозрачности и предсказуемости формирования стоимости препаратов.

"В настоящее время предельные цены утверждены на 4994 торговых наименования лекарственных средств. Еще 1707 безрецептурных препаратов выведены из государственного регулирования и реализуются по рыночным ценам при постоянном мониторинге со стороны уполномоченного органа". Пресс-служба МЗ РК

Отмечается, что в 2025 году Комитет медицинского и фармацевтического контроля (КМФК) Минздрава РК провел мониторинг цен на лекарственные средства в 20 регионах страны.

В исследование были включены 50 наиболее востребованных препаратов из пяти фармакологических групп: противовирусные, противовоспалительные, антибактериальные, сердечно-сосудистые и препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

По результатам анализа в сентябре текущего года по сравнению с июнем отмечено снижение цен на 34% позиций (в среднем на 7,8%), в октябре – на 50% позиций (в среднем на 11,1%).

"Наиболее выраженное снижение зафиксировано по препаратам Гепар комп. Хеель, Ревмоксикам®, Цефяпс, ВАЛМАК-Н, Зитмак®. Указанные лекарственные средства занимают значительное место в структуре потребления и применяются при лечении широкого спектра заболеваний". Пресс-служба МЗ РК

Комитет медицинского и фармацевтического контроля продолжает проводить системный мониторинг цен на лекарственные препараты и анализ тенденций рынка, чтобы обеспечить население безопасными и качественными лекарствами по справедливым ценам.

О случаях нарушений при реализации лекарственных средств можно сообщить через мобильные приложения DariKZ и Naqty Оnim, а также обратившись в региональные департаменты КМФК.

