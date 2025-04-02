Золото бьет рекорды: цена за грамм уже превышает 50 тысяч тенге

Стоимость золота в Казахстане впервые превысила 50 тысяч тенге за грамм, подорожав на 13% только с начала текущего года. Подробнее – в материале Zakon.kz.

По данным Национального банка Казахстана, стоимость 1 грамма золота на 1 апреля 2025 года составила 50 603,79 тенге, впервые в истории превысив отметку в 50 тыс. тенге. Официальный курс на 2 апреля составил уже 50 657 тенге.

Отметим, что год назад грамм золота по курсу Нацбанка стоил 31 686 тенге, таким образом, его стоимость выросла почти на 60% и на 13% с начала 2025 года (курс составлял 44 811 тенге на 5 января).

Фото: Zakon.kz

В обменных пунктах Казахстана курс покупки в среднем составляет 48-50 тыс. тенге, продажи – 50-53 тыс. тенге.

Добавим, что золото дорожает вслед за активным ростом цены на драгметалл на мировом рынке. В марте стоимость золота превысила 3100 долларов за тройскую унцию, что стало новым историческим максимумом.

Фото: Trading Economics

По данным Trading Economics, золото выросло выше 3130 долларов за унцию в среду, поднявшись до рекордных уровней, достигнутых на предыдущей сессии, что было обусловлено нежеланием инвесторов рисковать, поскольку рынки готовились к дополнительным тарифам США.

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Ожидается, что сегодня президент США Дональд Трамп может объявить об изменении внешнеторговых тарифов. При этом Белый дом не раскрыл подробности о масштабах тарифов, но заявил, что они вступят в силу сразу после их обнародования.

Трамп также намекнул, что пошлины затронут многие страны, что вызвало опасения по поводу широких экономических последствий. Кроме того, золото поддерживалось ожиданиями снижения процентных ставок, покупками центральных банков и высоким спросом на обеспеченные золотом ETF.

Ранее Zakon.kz подсчитал, сколько можно было бы заработать, если бы килограмм золота был куплен год назад.