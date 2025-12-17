#Казахстан в сравнении
Экономика и бизнес

Минторговли о расширении перечня социально значимых продуктов: Спекулятивно поднимают цены

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 13:15 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета торговли Ернур Жаутикбаев на пресс-конференции в правительстве 17 декабря 2025 года рассказал, что даст расширение перечня социально значимых продуктов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Ернур Жаутикбаев отметил, что сегодня ведется работа по временному расширению перечня социально значимых продуктов питания.

"Будет составлять порядка 31 наименования, но это временная мера. Самая основная задача – сделать более доступными цены для населения. Данная норма никак не будет влиять на производителей, она сделает их продукцию доступной для населения", – добавил он.

Жаутикбаев также рассказал, для чего вводится данный механизм.

"Это делается для того, чтобы не было спекуляций. В первую очередь надо обратить на это внимание, потому что на сегодняшний день никаких причин для роста цен нет. Мы видим, что в предновогоднее время определенные импортеры, оптовики, так как там цены не регулируются, начинают спекулятивно поднимать цену. Что бьет, естественно, по карману обычного населения – мы все потребители", – резюмировал он.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов поручил расширить перечень социально значимых продуктов. По его словам, это позволит регулировать цены на большее количество видов продуктов.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
