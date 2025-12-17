Минторговли о расширении перечня социально значимых продуктов: Спекулятивно поднимают цены

Председатель Комитета торговли Ернур Жаутикбаев на пресс-конференции в правительстве 17 декабря 2025 года рассказал, что даст расширение перечня социально значимых продуктов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Ернур Жаутикбаев отметил, что сегодня ведется работа по временному расширению перечня социально значимых продуктов питания. "Будет составлять порядка 31 наименования, но это временная мера. Самая основная задача – сделать более доступными цены для населения. Данная норма никак не будет влиять на производителей, она сделает их продукцию доступной для населения", – добавил он. Жаутикбаев также рассказал, для чего вводится данный механизм. "Это делается для того, чтобы не было спекуляций. В первую очередь надо обратить на это внимание, потому что на сегодняшний день никаких причин для роста цен нет. Мы видим, что в предновогоднее время определенные импортеры, оптовики, так как там цены не регулируются, начинают спекулятивно поднимать цену. Что бьет, естественно, по карману обычного населения – мы все потребители", – резюмировал он. Ранее премьер-министр Олжас Бектенов поручил расширить перечень социально значимых продуктов. По его словам, это позволит регулировать цены на большее количество видов продуктов.

