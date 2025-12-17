Это позволит регулировать цены: расширить перечень социально значимых продуктов поручил Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 17 декабря 2025 года рассказал, как можно сдержать инфляцию в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что за последние два месяца уровень инфляции снизился до 12,4%. Однако по отдельным регионам наблюдается рост. Основная причина – увеличение цен на продукты.

"Поручаю Министерству торговли ускорить работу по временному расширению перечня социально значимых продовольственных товаров. Это позволит регулировать цены на большее количество видов продуктов. При этом, учитывая значимый вклад в рост продовольственной инфляции цены мяса и мясопродуктов, министерствам торговли, сельского хозяйства и акиматам необходимо уделить особое внимание сдерживанию цен на данную продукцию", – поручил Олжас Бектенов.

Указал он и на необходимость масштабировать по всей стране практику реализации удешевленной говядины через крупные торговые сети по примеру Астаны.

19 ноября 2025 года принята Программа совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы. В рамках документа повышение уровня жизни и благосостояния населения будет обеспечиваться за счет качественного и устойчивого роста экономики и снижения инфляции.