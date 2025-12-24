Как долго будет действовать расширенный перечень социально значимых продуктов

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в кулуарах Мажилиса 24 декабря 2025 года высказался о временном расширении перечня социально значимых продуктов питания (СЗПТ) в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Арман Шаккалиев напомнил, что перечень СЗПТ расширен с 19 до 33 наименований.

"До 33 расширили, и огурцы с помидорами туда попали. Конечно, торговые сети сейчас напрягаются, они говорят – логистика меняется, транспортные расходы (растут. – Ред.). И мы договорились, что это временная мера... Мы за динамикой цен следим – приказ буквально сегодня подписываю и со следующего года, с 6 января, он вступает в силу. На квартал установили. Это ограничение 15-процентной надбавки", – добавил он.

По его словам, если динамика по ценам будет сохраняться, то данный приказ будет продлен еще на один квартал.

Ранее сообщалось, что в обновленный список социально значимых продовольственных товаров предлагается включить следующие позиции: помидоры, огурцы, яблоки, говядину с костями, говядину бескостная, мясной фарш, баранину с костями, рыбу свежую или охлажденную, рыбу мороженую, молоко ультрапастеризованное, сметану, сыр твердый, чай черный.