#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Общество

Как долго будет действовать расширенный перечень социально значимых продуктов

Овощи, продукты питания, овощной отдел, картофель, картошка, цены на картофель, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 13:57 Фото: freepik
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в кулуарах Мажилиса 24 декабря 2025 года высказался о временном расширении перечня социально значимых продуктов питания (СЗПТ) в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Арман Шаккалиев напомнил, что перечень СЗПТ расширен с 19 до 33 наименований.

"До 33 расширили, и огурцы с помидорами туда попали. Конечно, торговые сети сейчас напрягаются, они говорят – логистика меняется, транспортные расходы (растут. – Ред.). И мы договорились, что это временная мера... Мы за динамикой цен следим – приказ буквально сегодня подписываю и со следующего года, с 6 января, он вступает в силу. На квартал установили. Это ограничение 15-процентной надбавки", – добавил он.

По его словам, если динамика по ценам будет сохраняться, то данный приказ будет продлен еще на один квартал.

Ранее сообщалось, что в обновленный список социально значимых продовольственных товаров предлагается включить следующие позиции: помидоры, огурцы, яблоки, говядину с костями, говядину бескостная, мясной фарш, баранину с костями, рыбу свежую или охлажденную, рыбу мороженую, молоко ультрапастеризованное, сметану, сыр твердый, чай черный.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Смаилов объяснил критику в адрес БРК: Один и тот же крупный бизнес получает господдержку
14:35, Сегодня
Смаилов объяснил критику в адрес БРК: Один и тот же крупный бизнес получает господдержку
В Казахстане хотят отказаться от понятия "социально значимые продукты питания"
13:25, 23 сентября 2025
В Казахстане хотят отказаться от понятия "социально значимые продукты питания"
Минторговли о расширении перечня социально значимых продуктов: Спекулятивно поднимают цены
13:15, 17 декабря 2025
Минторговли о расширении перечня социально значимых продуктов: Спекулятивно поднимают цены
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: