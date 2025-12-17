#Казахстан в сравнении
Финансы

Насколько подорожал новогодний стол, рассказали в Минторговли

новогодний стол, продукты, цены , фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 12:20 Фото: pixabay
Председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ернур Жаутикбаев на пресс-конференции в правительстве 17 декабря 2025 года рассказал, насколько подорожал новогодний стол в этом году, передает корреспондент Zakon.kz.

Ернур Жаутикбаев отметил, что в Минторголви провели анализ данной продовольственной корзины.

"Если взять 37 наименований продуктов, которые приобретают для новогодней корзины, – туда входят два горячих блюда – курица и мясо. В прошлом году если это было 68 тыс. тенге плюс-минус, то на сегодня это в районе 70 тыс. тенге плюс-минус. Разница в этом. Какие-то товары подешевели, какие-то чуть-чуть подорожали, но динамика вот такая", – сообщил он.

Наступающий 2026 год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади – символа неукротимой энергии, энтузиазма и стремительных перемен. Как правильно подготовиться к празднику, чтобы обуздать стихию и привлечь удачу на весь год, можно прочитать здесь.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Почему в Казахстане подорожал картофель
12:52, 21 января 2025
Почему в Казахстане подорожал картофель
В Казахстане базары без обновления могут лишиться лицензии с 2026 года
15:18, 29 сентября 2025
В Казахстане базары без обновления могут лишиться лицензии с 2026 года
Как оцифруют рынки и магазины у дома, рассказал глава Минторговли
13:37, 14 января 2025
Как оцифруют рынки и магазины у дома, рассказал глава Минторговли
