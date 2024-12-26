Как в Казахстане поддерживают экспорт

Казахстан, обладая богатыми природными ресурсами и развивая обрабатывающую промышленность, активно наращивает экспортные поставки на мировой рынок.

По данным Бюро национальной статистики, с января по сентябрь этого года внешнеторговый оборот страны составил 104,3 млрд долларов США, при этом экспорт достиг 61,4 млрд долларов США, увеличившись на 3,9 млрд долларов США по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Позитивные тренды в экспорте страны

Официальная статистика сообщает, что основными торговыми партнерами Казахстана за первые девять месяцев текущего года являются Италия с 24,6% всех зарубежных поставок, Китай с 18%, Россия с 11%, Нидерланды с 6,3%, Франция с 4,7% и Турция 4,1%. В структуре экспорта преобладают сырьевые товары: сырая нефть и сырые нефтепродукты (55,2%), химические радиоактивныхе элементы и радиоактивных изотопы (5,1%), рафинированная медь и медные необработанные сплавы (5%), руды и концентраты медные (3,9%), а также ферросплавы (2,8%).

Вместе с тем наблюдается устойчивый рост экспорта товаров обрабатывающей промышленности, который за этот период вырос на 1,07 млрд долларов в сравнении с аналогичным отрезком прошлого года. Примечательно, что этот рост экспорта несырьевых товаров обеспечен в основном за счет прироста экспорта продукции средних и верхних переделов на 0,99 млрд долларов США. Этот тренд стал возможным в том числе благодаря запуску новых предприятий, с одной стороны, и финансовой поддержке государством производств, а также экспорта товаров с другой стороны.

Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК

Объем экспорта обрабатывающей промышленности РК вырос с 15,7 млрд долларов в 2018 году до 25,7 млрд долларов в 2023 году.

Важную роль в финансовой поддержке экспорта играет АО "Банк Развития Казахстана", который, помимо финансирования инвестиционных экспортоориентированных производств, предоставляет кредитные средства на сумму от 1 млрд тенге на предэкспортные операции. Эти средства позволяют предприятиям закупать сырье для переработки в готовую продукцию и ее дальнейшего экспорта. В 2023 году, например, БРК профинансировал 29 экспортных проектов на 372 млрд тенге. В результате по итогам прошлого года общая экспортная выручка предприятий, получивших кредит в БРК, составила 1,1 трлн тенге, почти половина из которой обеспечена за счет прямой финансовой поддержки БРК.

Поддержка охватывает предприятия пищевой, химической, легкой промышленности, машиностроения, производства строительных материалов, металлургии. Это ключевые отрасли обрабатывающей промышленности, где за последние годы появилось много конкурентоспособных игроков, обеспечивающих потребности не только внутреннего казахстанского рынка, но и имеющих возможность конкурировать на зарубежных рынках.

Среди новых проектов можно выделить такие компании, как "Казэнергокабель", "ПК Цементный завод Семей", AZALA Cotton, AZALA Textile, "Востокмашзавод", "Астана Титан", ТОО "Промбаза-7", ТОО "Qazaq Astyq Group", ТОО "BioOperations", ТОО "Бота-2015" и другие.

Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК

БРК за последние шесть лет в пять раз увеличил объем финансовой поддержки экспортеров, достигнув показателя в более 567 млрд тенге в год.

Работа продолжилась и в 2024 году. За девять месяцев 2024 года суммарная экспортная выручка предприятий составила уже 1,4 трлн тенге, из которой более трети обеспечено за счет прямой финансовой поддержки БРК.

Это такие предприятия, как Жаркентский крахмалопаточный завод в области Жетысу, ТОО "Кзылтуский мукомольный комбинат" в Северо-Казахстанской области и ТОО "Кокшетау-Мельинвест" в Акмолинской области. Все они работают в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности. Есть проект из отрасли производства стройматериалов – это Макинский завод теплоизоляции в Акмолинской области и другие.

Эти предприятия производят продукцию, конкурентоспособную на внешних рынках. При этом в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры они находят новые бизнес возможности. Так, мукомольные предприятия, поставлявшие ранее на внешние рынки продовольственную муку, в условиях перепроизводства пшеницы низких классов смогли переориентироваться и выйти на китайский рынок с новым продуктом – кормовой мукой.

Инновации на экспорт

Среди успешных проектов, демонстрирующих значительные достижения в области глубокой переработки сырья, экономической эффективности и реализации экспортной выручки, особого внимания заслуживает предприятие ТОО "BioOperations", расположенное в городе Тайынша Северо-Казахстанской области, которое производит продукты глубокой переработки пшеницы: пшеничный глютен (клейковина), крахмал (12%), корм DDGS для животноводства, биоэтанол (29%) и углекислый газ. Продукция компании экспортируется в Европу, включая Великобританию (30% от общего объема экспорта), Бельгию (23%), Швейцарию (45%) и Узбекистан (3%).

В 2024 году предприятие завершило модернизацию, что позволит увеличить объемы производства и удовлетворить растущий спрос на зарубежных рынках. Завод BioOperations показывает пример успешного синтеза инноваций, экспортного потенциала и высокой добавленной стоимости, что делает его ключевым игроком в агропромышленном секторе страны.

Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Экспорт казахстанского растительного масла вырос в 4,4 раза за последние пять лет, достигнув рекордного объема экспорта подсолнечного масла в 365 тысяч тонн в 2023 году. На фоне роста экспорта подсолнечного масла отмечается снижение объемов экспорта семян подсолнечника с 537 тысяч тонн в 2019 году до 238 тысяч тонн в 2023-м. Эта тенденция сохраняется и в 2024-м. Изменению структуры внешнеторгового оборота масличных товаров также способствовало финансирование маслоперерабатывающих предприятий со стороны БРК, которое в среднем за последние четыре года составило 56 млрд тенге в год. При этом экспортная выручка восьми активно работающих предприятий в масложировой отрасли составила в среднем 97 млрд тенге в год (ТОО "Масло-Дел", АО "Шымкентмай", ТОО "ПК Сей-Нар", ТОО "QAZAQ-ASTYQ GROUP", ТОО "Altyn Shyghys", ТОО "Бота-2015", ТОО "Промбаза-7", ТОО "Kaz-Ir Agro").

Холдинг "Байтерек" и его дочерние структуры – партнеры казахстанских экспортеров

В партнерстве с правительством холдинг "Байтерек", включая такие компании, как БРК и АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана" (ЭКАК), содействует развитию реального сектора экономики. Экспортно-кредитное агентство Казахстана поддерживает несырьевой экспорт, предоставляя страховые услуги предприятиям и банкам, что позволяет минимизировать риски и гарантировать безопасное проведение внешнеторговых операций.

БРК продолжает развивать механизмы поддержки экспортеров, включая торговое финансирование, подтверждение экспортных аккредитивов и пост-финансирование иностранных банков и компаний-нерезидентов, приобретающих продукцию казахстанских производителей. Кроме того, БРК реализует совместные инициативы с ЭКАК по поддержке экспортеров. Эти инструменты позволяют экспортерам оперативно получать оплату за товар сразу после предоставления в банк документов, подтверждающих выполнение условий аккредитива и снижать свои риски в международных сделках.

Кроме того, БРК, предлагает казахстанским компаниям инструмент банковских гарантий для выполнения международных заказов. В планах БРК – развитие компетенций экспортеров для привлечения средств на локальных и международных биржах в виде облигационных займов, под гарантию БРК.

БРК поддерживает предэкспортные операции, предоставляя финансирование на пополнение оборотных средств с применением гибкого подхода к залоговому обеспечению. Залогом могут выступать денежные средства, поступающие в будущем по экспортным контрактам.

Выгоды же для граждан прямые – новые товары отечественного производства в магазинах, рабочие места для казахстанцев в регионах, рост валютной выручки и налоговых поступлений в бюджет.

Эти меры не только стимулируют экспорт, но и формируют новое лицо казахстанской экономики – экономику производящую конкурентоспособную на международных рынках сбыта продукцию и развивающую высокую добавленную стоимость.

Помимо финансирования экспортоориентированных инвестиционных проектов и предэкспортных операции действующих компании, БРК принимает активное участие в реализации инфраструктурных проектов, в числе которых проекты по республиканским дорогам, обновление вагонного парка и реализации государственных транспортных инициатив, включая развитие транскаспийского международного транспортного маршрута, тем самым оказывая поддержку продвижению экспортных товаров.