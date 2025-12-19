#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
513.55
602.09
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
513.55
602.09
6.42
Экономика и бизнес

Разрешили бизнес, но могут уволить: новое правило для приравненных к госслужащим в Казахстане

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 19:21 Фото: pixabay
В Казахстане право на свободу ведения предпринимательской деятельности не освобождает от ответственности за коррупцию. Об этом 19 декабря 2025 года заявили в Агентстве РК по делам государственной службы (АДГС), сообщает Zakon.kz.

Как следует из распространенного в пятницу заявления:

"Парламент принял закон, снимающий с руководителей подведомственных организаций – директоров и руководителей государственных учреждений, предприятий (школ, больниц и других организаций) – запрет на занятие предпринимательской деятельностью при условии, если она не препятствует выполнению должностных обязанностей, не влечет использования служебного имущества и не создает конфликт интересов".

В АДГС отметили, что ключевым основанием для принятых изменений стало решение Конституционного суда о признании данного запрета неконституционным, вынесенное по обращению директора коммунального государственного учреждения Бельгибаева А.А. При этом Конституционный суд отметил, что ограничение предпринимательской деятельности должно быть дифференцированным и обусловлено характером должностных обязанностей.

Вместе с тем, как пояснили в агентстве, руководители подведомственных организаций по-прежнему относятся к субъектам коррупционных правонарушений, наравне с государственными служащими остаются в фокусе внимания антикоррупционного ведомства.

"Данные руководители принимают на себя антикоррупционные ограничения. В частности, на них распространяются меры финансового контроля, требования о принятии мер по предотвращению конфликта интересов, запрет на совместную работу с родственниками. Соответственно, в случае нарушения руководителями подведомственных организаций установленных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности, в том числе при использовании служебного имущества либо ведении деятельности в условиях конфликта интересов, Законом РК "О противодействии коррупции" предусмотрена ответственность в виде увольнения за несоблюдение антикоррупционных ограничений".Пресс-служба АДГС

Ранее сообщалось, что Агентством Казахстана по делам государственной службы в реализацию Концепции развития государственной службы РК на 2024-2029 годы разработан проект закона "О государственной службе Республики Казахстан". О том, что хотят изменить для госслужащих, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Безупречная репутация и новые запреты: что хотят изменить для госслужащих в Казахстане
12:39, Сегодня
Безупречная репутация и новые запреты: что хотят изменить для госслужащих в Казахстане
Исчисление стажа госслужащих: новые правила
08:57, 05 июня 2023
Исчисление стажа госслужащих: новые правила
Конкурс на занятие административной государственной должности корпуса "Б": приняты новые правила
09:00, 17 декабря 2025
Конкурс на занятие административной государственной должности корпуса "Б": приняты новые правила
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: