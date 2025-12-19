Разрешили бизнес, но могут уволить: новое правило для приравненных к госслужащим в Казахстане

В Казахстане право на свободу ведения предпринимательской деятельности не освобождает от ответственности за коррупцию. Об этом 19 декабря 2025 года заявили в Агентстве РК по делам государственной службы (АДГС), сообщает Zakon.kz.

Как следует из распространенного в пятницу заявления:

"Парламент принял закон, снимающий с руководителей подведомственных организаций – директоров и руководителей государственных учреждений, предприятий (школ, больниц и других организаций) – запрет на занятие предпринимательской деятельностью при условии, если она не препятствует выполнению должностных обязанностей, не влечет использования служебного имущества и не создает конфликт интересов".

В АДГС отметили, что ключевым основанием для принятых изменений стало решение Конституционного суда о признании данного запрета неконституционным, вынесенное по обращению директора коммунального государственного учреждения Бельгибаева А.А. При этом Конституционный суд отметил, что ограничение предпринимательской деятельности должно быть дифференцированным и обусловлено характером должностных обязанностей.

Вместе с тем, как пояснили в агентстве, руководители подведомственных организаций по-прежнему относятся к субъектам коррупционных правонарушений, наравне с государственными служащими остаются в фокусе внимания антикоррупционного ведомства.

"Данные руководители принимают на себя антикоррупционные ограничения. В частности, на них распространяются меры финансового контроля, требования о принятии мер по предотвращению конфликта интересов, запрет на совместную работу с родственниками. Соответственно, в случае нарушения руководителями подведомственных организаций установленных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности, в том числе при использовании служебного имущества либо ведении деятельности в условиях конфликта интересов, Законом РК "О противодействии коррупции" предусмотрена ответственность в виде увольнения за несоблюдение антикоррупционных ограничений". Пресс-служба АДГС

Ранее сообщалось, что Агентством Казахстана по делам государственной службы в реализацию Концепции развития государственной службы РК на 2024-2029 годы разработан проект закона "О государственной службе Республики Казахстан". О том, что хотят изменить для госслужащих, можете узнать здесь.