Госслужащим не разрешено заниматься бизнесом

Руководитель пресс-службы Сената Парламента Данияр Рамазанов 20 декабря 2025 года разъяснил нормы нового закона, снимающего с определенной категории людей запрет на занятие предпринимательской деятельностью, сообщает Zakon.kz.

Как указал Рамазанов, по итогам заседания Сената ряд СМИ опубликовали новости о том, что, якобы государственным служащим теперь разрешено заниматься бизнесом.



"Данный месседж является недостоверным и не соответствующим действительности. Речь в законе идет о "приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций", – пояснил он.

К ним относятся:

управленцы в государственных учреждениях, не являющихся госорганами, и государственных предприятиях (в том числе школах, больницах);

работники Государственной корпорации "Правительство для граждан";

лица, осуществляющие технический и авторский надзор на автомобильных дорогах.

"Кстати, и для них законом закреплены обстоятельства, при которых они не вправе заниматься предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью", – отметил Данияр Рамазанов.

В частности:

если соответствующая деятельность препятствует выполнению должностных обязанностей;

влечет использование служебного имущества;

создает конфликт интересов.

Закон называется "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнения решений Конституционного Суда Республики Казахстан и возврата государству незаконно приобретенных активов".

"Таким образом, речи не ведется о якобы снятии запрета на занятие бизнесом госслужащими, а значит все эти ограничения продолжают действовать, как и ранее. Запрет на занятие предпринимательской деятельностью будет продолжать действовать также и в отношении управленцев национальных холдингов, национальных компаний, национальных и региональных институтов развития, их дочерних организаций", – резюмировал Рамазанов.

Вышеупомянутый закон в Сенате одобрили во втором чтении 18 декабря. А 19 декабря его прокомментировали в Агентстве РК по делам государственной службы.