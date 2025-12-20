#Казахстан в сравнении
Общество

Госслужащим не разрешено заниматься бизнесом

Данияр Рамазанов, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 16:34 Фото: Instagram/r_daniyar
Руководитель пресс-службы Сената Парламента Данияр Рамазанов 20 декабря 2025 года разъяснил нормы нового закона, снимающего с определенной категории людей запрет на занятие предпринимательской деятельностью, сообщает Zakon.kz.

Как указал Рамазанов, по итогам заседания Сената ряд СМИ опубликовали новости о том, что, якобы государственным служащим теперь разрешено заниматься бизнесом.

"Данный месседж является недостоверным и не соответствующим действительности. Речь в законе идет о "приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций", – пояснил он.

К ним относятся:

  • управленцы в государственных учреждениях, не являющихся госорганами, и государственных предприятиях (в том числе школах, больницах);
  • работники Государственной корпорации "Правительство для граждан";
  • лица, осуществляющие технический и авторский надзор на автомобильных дорогах.
"Кстати, и для них законом закреплены обстоятельства, при которых они не вправе заниматься предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью", – отметил Данияр Рамазанов.

В частности:

  • если соответствующая деятельность препятствует выполнению должностных обязанностей;
  • влечет использование служебного имущества;
  • создает конфликт интересов.

Закон называется "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнения решений Конституционного Суда Республики Казахстан и возврата государству незаконно приобретенных активов".

"Таким образом, речи не ведется о якобы снятии запрета на занятие бизнесом госслужащими, а значит все эти ограничения продолжают действовать, как и ранее. Запрет на занятие предпринимательской деятельностью будет продолжать действовать также и в отношении управленцев национальных холдингов, национальных компаний, национальных и региональных институтов развития, их дочерних организаций", – резюмировал Рамазанов.

Вышеупомянутый закон в Сенате одобрили во втором чтении 18 декабря. А 19 декабря его прокомментировали в Агентстве РК по делам государственной службы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
