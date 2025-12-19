#Казахстан в сравнении
События

Безупречная репутация и новые запреты: что хотят изменить для госслужащих в Казахстане

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие, госслужащий, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 12:39 Фото: freepik
Агентством Казахстана по делам государственной службы (АДГС) в реализацию Концепции развития государственной службы РК на 2024-2029 годы разработан проект закона "О государственной службе Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 декабря 2025 года стало известно из информации, размещенной на сайте агентства:

"Одной из ключевых задач проекта закона является переход к сервисной модели государственной службы, основанной на принципах сервисности и клиентоориентированности, обеспечение профессионализации государственного аппарата, а также цифровизации HR-процессов. В проекте закона предусмотрено закрепление назначения, основ несения государственной службы, отражающих миссию государственной службы, и ее общественную значимость в реализации конституционно значимых задач государства. На их основе определены требования, предъявляемые к государственным служащим и их должностным обязанностям, позволяющие оценить уровень удовлетворенности граждан качеством выполняемых государственной службой задач".

Также сообщается, что проектом закона предусматривается установление норм, закрепляющих клиентоориентированную модель поведения госслужащих, направленную на обеспечение качества и доступности предоставляемых государством услуг, а также создание условий для эффективного взаимодействия с гражданами.

"Законопроектом предусматривается введение института безупречной репутации, призванного обеспечить высокий уровень профессионализма, этичности, нравственности государственных служащих. Установление требований к безупречной репутации предусматривает введение дополнительных ограничений при назначении, ее наличие станет ключевым критерием при назначении на государственные должности и продвижении по службе".Пресс-служба АДГС

Отмечается, что для привлечения молодых и талантливых специалистов законопроектом предусматривается введение института подготовки на госслужбу, начиная со школьной скамьи.

"Реализация данного подхода позволит восполнить дефицит квалифицированных отраслевых специалистов в государственном аппарате, обеспечить формирование и развитие ключевых компетенций, а также создать устойчивые условия для их дальнейшего профессионального и карьерного развития в системе государственной службы".Пресс-служба АДГС

Вместе с тем в целях повышения мотивационного потенциала для профессионального роста государственных служащих законопроектом предусматривается введение механизма горизонтального продвижения в рамках одной должности на основе результатов оценки их деятельности, обучения и стажировки.

"Предлагаемые меры позволят сократить отток квалифицированных кадров с государственной службы, повысить ее привлекательность, а также создать условия для удержания талантливых и компетентных специалистов".Пресс-служба АДГС

Кроме того, для укрепления институционального потенциала и обеспечения институциональной преемственности предусматриваются законодательные меры, направленные на укрепление института наставничества, предусматривающего участие госслужащих, имеющих продолжительный опыт работы в передаче знаний и управленческого опыта.

"Законопроектом предусматривается закрепление правового статуса лиц, содействующих в реализации функций и задач государства, а также установление ограничений, связанных с совместной службой близких родственников. Данные меры направлены на предотвращение конфликта интересов в государственных организациях, недопущение действий, способных привести к использованию должностных полномочий в личных интересах, а также возможным злоупотреблениям должностными полномочиями".Пресс-служба АДГС

Также отмечается, что для стимулирования кадровой мобильности и обеспечения стабильности кадрового состава законопроектом предусмотрено закрепление гарантий и компенсаций для госслужащих в случае передислокации государственного органа за пределы населенного пункта.

Наряду с этим законопроектом предусматривается введение гибких подходов и оснований для привлечения к дисциплинарной ответственности, позволяющих учитывать одновременно обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, что позволит обеспечить защиту госслужащих от неправомерных наказаний и стимулирование их инициативности.

"Сопутствующим законопроектом предусматривается внесение поправок в Трудовой кодекс, Кодекс Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения", законы Республики Казахстан "О жилищных отношениях", "О местном государственном управлении и самоуправлении", "О дипломатической службе Республики Казахстан", "Об образовании", "О государственном имуществе", "О государственных услугах", "О противодействии коррупции", "О правовых актах" в целях их приведения в соответствие с проектом закона "О государственной службе Республики Казахстан".Пресс-служба АДГС

Как считают в агентстве, принятие законопроектов не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий.

, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 12:39
Конкурс на занятие административной государственной должности корпуса "Б": приняты новые правила

Ранее сообщалось, что в Казахстане обновлена методика оценки деятельности административных госслужащих корпуса "Б" Минэнерго.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
