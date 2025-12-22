Почему власти Астаны отказались от сотрудничества с компанией из ОАЭ по аэропорту

Аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в СЦК 22 декабря 2025 года рассказал о планах по модернизации столичного аэропорта, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что ранее сообщалось, что Terminals Holding покинет проект. Они поинтересовались, почему было прервано сотрудничество с компанией из ОАЭ и ведется ли поиск нового инвестора.

"По взаимному согласию, по инициативе этой компании мы сегодня расторгли контракт, без взаимных претензий. Terminals Holding делал текущие инвестиции на текущие ремонты. Вы помните, в этом году тоже осенью ремонты взлетно-посадочной полосы были. Но хотел бы сказать, что для дальнейшего развития, увеличения мощности аэропорта в два раза – до 16-18 млн пассажиров в год необходимо строительство второй взлетно-посадочной полосы. По темпам реализации инвестиционных обязательств у нас были определенные разногласия, поэтому мы пришли к пониманию, что, наверное, мы будем реализовывать этот проект без них", – сказал в ответ Женис Касымбек.

По его словам, речь идет о строительстве второй взлетно-посадочной полосы и в перспективе терминала, а также ремонте первой взлетно-посадочной полосы.

"Сегодня аэропорт достиг определенного уровня. Мы в этом году 8,5-9 млн пассажиров обработаем. Это фактически проектная мощность. Но необходимо строить вторую взлетно-посадочную полосу. Сегодня мы планируем силами самого аэропорта этот проект по второй взлетно-посадочной полосе реализовать. Параллельно дальше будем обследовать общую ситуацию, необходим ли нам какой-то оператор дополнительный или нет", – заявил аким.

Он также рассказал, о каких суммах идет речь.

"Такую цифру я в первый раз слышу – 1,1 млрд. Такой цифры я никогда не озвучивал. Цифры в разы меньше. Мы считаем, что цифры связаны со второй взлетно-посадочной полосой, ремонтом первой ВПП. Это все порядка 150-190 млн долларов", – резюмировал Женис Касымбек.

