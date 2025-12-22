#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.02
604.22
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.02
604.22
6.5
Экономика и бизнес

Почему власти Астаны отказались от сотрудничества с компанией из ОАЭ по аэропорту

Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 20:30 Фото: Zakon.kz
Аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в СЦК 22 декабря 2025 года рассказал о планах по модернизации столичного аэропорта, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что ранее сообщалось, что Terminals Holding покинет проект. Они поинтересовались, почему было прервано сотрудничество с компанией из ОАЭ и ведется ли поиск нового инвестора.

"По взаимному согласию, по инициативе этой компании мы сегодня расторгли контракт, без взаимных претензий. Terminals Holding делал текущие инвестиции на текущие ремонты. Вы помните, в этом году тоже осенью ремонты взлетно-посадочной полосы были. Но хотел бы сказать, что для дальнейшего развития, увеличения мощности аэропорта в два раза – до 16-18 млн пассажиров в год необходимо строительство второй взлетно-посадочной полосы. По темпам реализации инвестиционных обязательств у нас были определенные разногласия, поэтому мы пришли к пониманию, что, наверное, мы будем реализовывать этот проект без них", – сказал в ответ Женис Касымбек.

По его словам, речь идет о строительстве второй взлетно-посадочной полосы и в перспективе терминала, а также ремонте первой взлетно-посадочной полосы.

"Сегодня аэропорт достиг определенного уровня. Мы в этом году 8,5-9 млн пассажиров обработаем. Это фактически проектная мощность. Но необходимо строить вторую взлетно-посадочную полосу. Сегодня мы планируем силами самого аэропорта этот проект по второй взлетно-посадочной полосе реализовать. Параллельно дальше будем обследовать общую ситуацию, необходим ли нам какой-то оператор дополнительный или нет", – заявил аким.

Он также рассказал, о каких суммах идет речь.

"Такую цифру я в первый раз слышу – 1,1 млрд. Такой цифры я никогда не озвучивал. Цифры в разы меньше. Мы считаем, что цифры связаны со второй взлетно-посадочной полосой, ремонтом первой ВПП. Это все порядка 150-190 млн долларов", – резюмировал Женис Касымбек.

Ранее Женис Касымбек прокомментировал информацию о строительстве еще одного аэропорта в столице.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Какие виды бизнеса перспективны в Астане, рассказал аким
21:12, Сегодня
Какие виды бизнеса перспективны в Астане, рассказал аким
Аким Астаны высказался о строительстве второго аэропорта в столице
18:04, Сегодня
Аким Астаны высказался о строительстве второго аэропорта в столице
Как будет решаться проблема пробок, рассказал аким Астаны
16:31, Сегодня
Как будет решаться проблема пробок, рассказал аким Астаны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: