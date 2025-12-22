#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.02
604.22
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.02
604.22
6.5
Экономика и бизнес

Какие виды бизнеса перспективны в Астане, рассказал аким

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 21:12 Фото: freepik
Аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в СЦК 22 декабря 2025 года рассказал, какие секторы экономики демонстрируют рост в столице, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что в Астане активно развиваются все направления экономики.

"Рост, например, отрасли "Транспорт и складирование" более 150%, и 2,1 трлн инвестиций вложены именно в этот сектор. Это перспективное направление. Построил свой центр Ozon.kz, сейчас строит Wildberries и ряд других казахстанских компаний. Астана становится крупным логистическим хабом", – добавил он.

Указал аким и на лидерство в строительном секторе: столица занимает почти 30% сектора по стране.

"Исходя из этого вкладываются средства в производство строительных материалов и строительного оборудования. В Астане работают заводы по производству строительных кранов, строительных смесей и так далее", – подчеркнул аким.

Еще одним перспективным направлением, по словам Жениса Касымбека, является сфера дошкольного образования, строительство спортивных объектов, частных школ и детских садов. Также строится много частных клиник, что также связано с ростом населения.

В целом, по его данным, все показатели социально-экономического развития столицы сохраняют положительную динамику.

"С начала года краткосрочный экономический показатель составил 118,6%. Инвестиции достигли 2,1 трлн тенге, рост составляет 23,6%, из которых 66% приходится на частные инвестиции. Малый и средний бизнес остается основой экономики города, обеспечивая 72% валового регионального продукта и 70% рабочих мест. Создано более 73 тыс. постоянных рабочих мест", – сообщил спикер.

В столице для опережающего развития инфраструктуры строится ряд объектов систем жизнеобеспечения. Они позволяют городу увеличить тепловые и электрические мощности, водоснабжение. Так, ранее уже были построены и сданы в эксплуатацию НФС-3, газовые тепловые станции, электрическая подстанция.

"Ранее за счет завершения строительства третьей станции питьевой воды (НФС-3) и второй нитки водовода от Астанинского водохранилища город дополнительно был обеспечен более 100 тыс. куб. м питьевой воды в сутки. Профицит на данный момент составляет более 60 тыс. куб. м питьевой воды в сутки. В текущем году началось строительство НФС-4, которая обеспечит город стабильным водоснабжением на ближайшие десятилетия с последующим расширением НФС-3. Кроме того, увеличиваются мощности КОС-1, начато строительство КОС-2, также в городе приступили к реализации проектов локальных очистных сооружений в жилых массивах "Коктал", "Өндіріс" и в Индустриальном парке", – заявил Женис Касымбек.

Планируется завершить данные проекты в 2028-2029 году, тем самым полностью будет закрыт вопрос водоотведения.

"Ввод новых тепловых источников увеличил мощность тепловой системы на 34%, профицит 500 Гкал/час. Текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме. К примеру, на сегодняшнюю дату при температуре воздуха -20°C профицит тепла составляет порядка 1500 Гкал/час. Для сохранения тепловых мощностей ведется строительство новой ГТС "Тельман". Начата подготовка к расширению ТЭЦ-2 и проектирование второй очереди ТЭЦ-3. По поручению главы государства завершается газификация столицы. Охват достиг 95%, газ подведен к 14 жилым массивам. В следующем году доведем до 100%", – резюмировал аким Астаны.

Ранее аким Астаны рассказал, какие приоритеты расставляются при сносе ветхого и аварийного жилья в столице.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Касымбек рассказал о преступности в столице
17:22, Сегодня
Касымбек рассказал о преступности в столице
Как будет решаться проблема пробок, рассказал аким Астаны
16:31, Сегодня
Как будет решаться проблема пробок, рассказал аким Астаны
Где и какие парки построят в Астане, рассказал аким
19:40, Сегодня
Где и какие парки построят в Астане, рассказал аким
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: