Какие виды бизнеса перспективны в Астане, рассказал аким

Аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в СЦК 22 декабря 2025 года рассказал, какие секторы экономики демонстрируют рост в столице, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что в Астане активно развиваются все направления экономики.

"Рост, например, отрасли "Транспорт и складирование" более 150%, и 2,1 трлн инвестиций вложены именно в этот сектор. Это перспективное направление. Построил свой центр Ozon.kz, сейчас строит Wildberries и ряд других казахстанских компаний. Астана становится крупным логистическим хабом", – добавил он.

Указал аким и на лидерство в строительном секторе: столица занимает почти 30% сектора по стране.

"Исходя из этого вкладываются средства в производство строительных материалов и строительного оборудования. В Астане работают заводы по производству строительных кранов, строительных смесей и так далее", – подчеркнул аким.

Еще одним перспективным направлением, по словам Жениса Касымбека, является сфера дошкольного образования, строительство спортивных объектов, частных школ и детских садов. Также строится много частных клиник, что также связано с ростом населения.

В целом, по его данным, все показатели социально-экономического развития столицы сохраняют положительную динамику.

"С начала года краткосрочный экономический показатель составил 118,6%. Инвестиции достигли 2,1 трлн тенге, рост составляет 23,6%, из которых 66% приходится на частные инвестиции. Малый и средний бизнес остается основой экономики города, обеспечивая 72% валового регионального продукта и 70% рабочих мест. Создано более 73 тыс. постоянных рабочих мест", – сообщил спикер.

В столице для опережающего развития инфраструктуры строится ряд объектов систем жизнеобеспечения. Они позволяют городу увеличить тепловые и электрические мощности, водоснабжение. Так, ранее уже были построены и сданы в эксплуатацию НФС-3, газовые тепловые станции, электрическая подстанция.

"Ранее за счет завершения строительства третьей станции питьевой воды (НФС-3) и второй нитки водовода от Астанинского водохранилища город дополнительно был обеспечен более 100 тыс. куб. м питьевой воды в сутки. Профицит на данный момент составляет более 60 тыс. куб. м питьевой воды в сутки. В текущем году началось строительство НФС-4, которая обеспечит город стабильным водоснабжением на ближайшие десятилетия с последующим расширением НФС-3. Кроме того, увеличиваются мощности КОС-1, начато строительство КОС-2, также в городе приступили к реализации проектов локальных очистных сооружений в жилых массивах "Коктал", "Өндіріс" и в Индустриальном парке", – заявил Женис Касымбек.

Планируется завершить данные проекты в 2028-2029 году, тем самым полностью будет закрыт вопрос водоотведения.

"Ввод новых тепловых источников увеличил мощность тепловой системы на 34%, профицит 500 Гкал/час. Текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме. К примеру, на сегодняшнюю дату при температуре воздуха -20°C профицит тепла составляет порядка 1500 Гкал/час. Для сохранения тепловых мощностей ведется строительство новой ГТС "Тельман". Начата подготовка к расширению ТЭЦ-2 и проектирование второй очереди ТЭЦ-3. По поручению главы государства завершается газификация столицы. Охват достиг 95%, газ подведен к 14 жилым массивам. В следующем году доведем до 100%", – резюмировал аким Астаны.

Ранее аким Астаны рассказал, какие приоритеты расставляются при сносе ветхого и аварийного жилья в столице.