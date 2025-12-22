#Казахстан в сравнении
Общество

Аким Астаны высказался о строительстве второго аэропорта в столице

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты, Авиакомпания FlyArystan, Флай Арыстан, самолет, самолеты, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 18:04 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в СЦК 22 декабря 2025 года прокомментировал информацию о строительстве еще одного аэропорта в столице, передает корреспондент Zakon.kz.

Женис Касымбек назвал новости о строительстве второго аэропорта в столице слухами.

"Вы же правильно говорите – слухи это", – сказал он.

Однако, по его словам, в Генеральном плане заложено несколько перспективных участков на случай необходимости строительства дополнительного аэропорта.

"Мы сегодня говорим, что будем работать с возможностями существующего аэропорта – планируем в два раза увеличить его мощности. Но в перспективе с учетом того, что он находится на удалении от железнодорожных линий, возможно, появятся такие планы, потому что грузовой поток большой, а Астана развивается как транспортный, логистический и складской центр, поэтому, если грузопотоки и пассажиропотоки будут показывать кратное увеличение, естественно, мы придем к этой необходимости", – резюмировал Женис Касымбек.

Ранее аким Астаны рассказал о планах по строительству двухуровневой дороги в столице.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
