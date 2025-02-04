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Политика

Премьер Бектенов поручил объявить мораторий на земли, выделенные под строительство автодорог

Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 10:32 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 4 февраля 2025 года поручил объявить мораторий на земли, выделенные под строительство автодорог, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр транспорта Марат Карабаев отметил, что в прошлом году совместно с Министерством промышленности и строительства сокращены процедуры изъятия земель до шести месяцев. В этом году норма будет продлена. По новым проектам определены площади изымаемых земель.

"Всю подготовительную работу надо провести заранее, чтобы в будущем избежать затягивания строительства проектов и их удорожания. Акиматам поручаю обеспечить резервирование участков под будущие проекты, объявить мораторий на выдачу этих земель и изменить их целевое назначение. Министерству промышленности совместно с акиматами необходимо подготовить документальное оформление карьеров, задействованных в автодорожных проектах. Министерству транспорта необходимо проработать вопрос законодательного регулирования ускоренного выкупа земель под государственные нужды для строительства автодорог", – сказал Олжас Бектенов.

Ранее Марат Карабаев рассказал, как будут использовать миллиарды тенге, полученные за платный проезд по дорогам.

Бауыржан Муканов
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