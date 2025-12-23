#Казахстан в сравнении
Экономика и бизнес

Запустить лизинговое финансирование в обрабатывающей промышленности поручено Минпрому

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 11:08 Фото: akorda.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 23 декабря 2025 года на заседании правительства озвучил ряд поручений касательно реализации программы "Іскер аймақ", передает корреспондент Zakon.kz.

Данную программу сегодня утвердили в правительстве.

"Для эффективной реализации программы поручаю следующее. Министерству финансов обеспечить финансирование программы "Іскер аймақ". Софинансирование программы должно быть предусмотрено и местными бюджетами. Акиматам регионов в кратчайшие сроки сформировать перечни приоритетных отраслей с учетом специфики районов для распределения первого уровня субсидий. Следует обеспечить доступ малого бизнеса к производственной инфраструктуре и льготной аренде помещений", – сказал Бектенов.

Он также подчеркнул важность разработки региональных программ поддержки малого бизнеса.

"К примеру, в Алматы в рамках программы развития предпринимательства из местного бюджета в текущем году выделено 25,5 млрд тенге на развитие малого и среднего бизнеса. Это позволило стимулировать развитие более приоритетных для города направлений, не охваченных общими мерами господдержки. В качестве одного из успешных кейсов можно привести развитие в городе малых промышленных парков путем выдачи льготных кредитов до 6% годовых. Есть положительный опыт и в других регионах. Необходимо масштабировать его по всей стране", – поручил премьер.

Для дальнейшего роста доли обрабатывающего сектора в ВВП он поручил увеличивать производственную мощность предприятий, стимулировать их модернизацию, в том числе путем переоснащения производств малого и среднего бизнеса.

"Поручаю министерству промышленности с января следующего года обеспечить запуск лизингового финансирования модернизации производственных мощностей в обрабатывающей промышленности. Микро и малый бизнес получит возможность модернизировать свое производство на сумму до 300 млн тенге без предоставления залога. Переоснащение позволит увеличить производительность предприятий и повысить их конкурентоспособность. У бизнеса вызывает обеспокоенность запрет на вычет расходов при взаимодействии с поставщиками, работающими в режиме упрощенной декларации. А это порядка 400 тыс. представителей малого и микробизнеса. Данная категория предпринимателей не должна волноваться за свое будущее", – отметил Бектенов.

Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами поручено разработать дополнительные неналоговые меры поддержки малого и среднего бизнеса, работающего в общеустановленном режиме налогообложения.

Ранее мы писали, что правительство направит дополнительную финансовую поддержку бизнесу в 2026 году.

Азамат Сыздыкбаев
