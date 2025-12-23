Сделать "партнерами" фискальные органы и налогоплательщиков поручил премьер

Премьер-министр Олжас Бектенов 23 декабря 2025 года поручил переформатировать работу фискальных органов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, нарушения налогового законодательства важно упреждать, а не вводить дополнительные наказания.

"Еще раз акцентирую внимание Министерства финансов и, в частности, органов госдоходов на переформатирование работы. Упор должен быть сделан на профилактику и упреждение нарушений. Фискальные органы должны стать партнерами для наших налогоплательщиков", – сказал Бектенов.

Он подчеркнул, что госорганам необходимо создать такие условия, при которых бизнесу будет выгодно работать честно и платить налоги, чем уклоняться от них.

"Вся работа в этом направлении должна быть комплексной и скоординированной. Мы будем и далее развивать цифровые платформы, упрощать административные процедуры, поддерживать инклюзивность и обеспечивать малый бизнес необходимыми инструментами для устойчивого роста", – добавил премьер.

Ранее мы писали о поручении Бектенова организовать обучение и поддержку начинающих предпринимателей.