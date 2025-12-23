Жумангарин о налоговой реформе: 90% бизнеса изменения не затронут

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 23 декабря 2025 на брифинге в правительстве, комментируя критику со стороны бизнеса, заявил, что налоговая реформа не повлияет на 90% предпринимателей, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что бизнес просил сохранить прежнюю налоговую среду и задается вопросом, почему правительство не учитывает эти требования, предлагая иные решения.

"Я прекрасно вас понимаю, я пытаюсь объективно вас понять прежде всего. И когда вы мне эти вещи говорите, я вас понимаю. Но, прежде всего, во многих заявлениях я всегда говорил, вот желание геростратовой славы стоит: пускай все будет сожжено, но мое имя будет известно. Вот и поэтому возникают эти ажиотажные заявления: "все пропало", "все убегут в Кыргызстан и в Узбекистан", "закроется огромное количество предприятий", "малый и средний бизнес будет похоронен". Для чего это нужно? Я так понимаю, что прежде всего для увеличения количества подписчиков", – озвучил Жумангарин.

Он также обратил внимание на таблицу, которую презентовал заместитель председателя Комитета государственных доходов (КГД).

Фото: Zakon.kz

Жумангарин пояснил, что для подавляющего большинства предпринимателей ничего не изменится. По его словам, около 84% бизнеса – это либо неактивные компании, сдающие "нулевую" отчетность, либо предприниматели с оборотом до 15 млн тенге, которые и дальше будут работать в прежнем режиме. В итоге, по его словам, налоговая реформа затронет лишь около 10% бизнеса, тогда как для остальных 90% условия работы, включая отсутствие обязанности платить НДС, останутся без изменений.

"90% бизнесменов эта налоговая реформа никак не касается. Они не платили НДС, работали в общеустановленном режиме налогообложения – не будут платить НДС и продолжат работать в ОУР, взаимодействуя с клиентами B2C. А вот остальные – я сказал, почему мы это делаем. Потому что у нас есть вопросы к тому, как первоначальная идеология специальных налоговых режимов была, не побоюсь этого слова, немного неправильно подкорректирована. Она стала не идеологией роста бизнеса и его масштабирования – с микро-, малого, среднего в крупный, – а идеологией налогового офшора, налоговой оптимизации. Естественно, нормальное государство не может это терпеть, когда ему в первую очередь нужно выполнять свои социальные функции, а там есть и другие функции государства: образование нужно поддерживать и так далее. И, соответственно, нормальное государство не может этого терпеть. Поэтому мы и делаем эту реформу", – дополнил Жумангарин.

Он считает, что эта реформа затронет определенную часть бизнеса, для которой такие изменения, безусловно, окажутся невыгодными.

"И, к сожалению, у этого бизнеса есть возможности, и они защищаются в том числе благодаря тому, что у нас слышащее государство, подключаются различного рода альянсы, общественные организации и так далее – свои апологеты. Но у нас тоже есть огромное количество здравомыслящих людей, которые нас поддерживают. Вы посмотрите: международные организации – Международный валютный фонд, Всемирный банк, нетто-кредиторы нашей страны – все говорят: молодцы, вы сделали правильные вещи. Фискальная консолидация вам уже давно была необходима. Наши кредитные рейтинги растут. Мы сейчас занимаем на внешних рынках деньги дешевле, чем страны с рейтингом A. Понимаете, о чем это говорит? Люди понимают, что мы сейчас правильно движемся как страна в экономическом плане. Но некоторым это не нравится", – резюмировал спикер.

Ранее Серик Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов о рисках масштабной налогово-бюджетной реформы, заявил, что лично несет ответственность за ее реализацию и координацию.