"Богатые должны платить больше": Серик Жумангарин о налоговой реформе

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 9 апреля 2025 года в Парламенте объяснил суть налоговой реформы, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что для усиления борьбы с дроблением бизнеса также предлагаются изменения, касающиеся регистрации юридических лиц. Компании, учредители или руководители которых ранее были привлечены к ответственности за серьезные налоговые нарушения, не смогут зарегистрировать новое юридическое лицо.

"Для улучшения качества налогового администрирования, чтобы налоговики не трогали добросовестный бизнес, предложено, чтобы комплексные налоговые проверки назначались только в случае, если налоговая нагрузка на предприятие будет ниже среднего уровня по отрасли и региону", – сказал Серик Жумангарин.

По его мнению, это поможет налоговым органам сосредоточить свои усилия на наиболее рисковых ситуациях и избежать проведения необоснованных проверок.

"Таким образом, предлагаемая налоговая реформа направлена на недобросовестных налогоплательщиков, скрывающих свои доходы, а также на усиление справедливости налогообложения. Богатые должны платить больше", – заключил Серик Жумангарин.

Ранее Серик Жумангарин рассказал, каким будет "налог на роскошь" в Казахстане.