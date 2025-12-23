#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.02
604.22
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.02
604.22
6.5
Общество

Жумангарин ответил, кто несет ответственность за налоговую реформу

Серик Жумангарин, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 13:08 Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов о рисках масштабной налогово-бюджетной реформы, заявил, что лично несет ответственность за ее реализацию и координацию, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, кто будет нести ответственность, если масштабная налогово-бюджетная реформа, затрагивающая все сферы экономики, даст сбои, и как правительство планирует исправлять возможные ошибки при переходе бизнеса на общеустановленный режим.

Жумангарин заявил, что несет личную ответственность за налоговую реформу и ее координацию, отметив, что коллеги отвечают каждый за свою часть, и согласился с тем, что его можно считать "отцом" этой реформы.

"Мы считаем, что у нас все получится, понимаете? Без всяких "если". Почему? Это не эксперименты. Никто не имеет права экспериментировать в такой сфере. Это расчеты, это опора на международный опыт. И это, прежде всего, не какое-то гадание на кофейной гуще. Здесь работали институты и лучшие специалисты в этой сфере, когда мы это делали. Все сейчас этим занимаются. Вы знаете, в Российской Федерации с Нового года поднимается НДС с 20 до 22%. В прошлом году они подняли корпоративный подоходный налог с 20 до 25%. Это, скажем так, в мировой практике обычное явление. Но единственное – в Казахстане, поскольку у нас открытое и слышащее государство, мы целый год эту реформу обсуждаем с вами, с бизнесом и так далее. В других странах ее принимают очень быстро и двигаются дальше", – дополнил он.

На вопрос, уйдет ли он в отставку, если вдруг что-то пойдет не так, он ответил, что такое решение принимает глава государства и вопрос не в его компетенции.

"Я государственный служащий. За сферу, которая мне доверена, я ответственность несу. Я никогда не отказывался и ни на кого ее не переваливаю", – озвучил Жумангарин.

Ранее Жумангарин заявил, что в следующем году роста цен на жилье из-за НДС не ожидается.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Жумангарин о налоговой реформе: 90% бизнеса изменения не затронут
14:04, Сегодня
Жумангарин о налоговой реформе: 90% бизнеса изменения не затронут
"Богатые должны платить больше": Серик Жумангарин о налоговой реформе
11:24, 09 апреля 2025
"Богатые должны платить больше": Серик Жумангарин о налоговой реформе
В МНЭ ответили на предложение отложить налоговую реформу в Казахстане
16:17, 09 апреля 2025
В МНЭ ответили на предложение отложить налоговую реформу в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: