Жумангарин ответил, кто несет ответственность за налоговую реформу

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов о рисках масштабной налогово-бюджетной реформы, заявил, что лично несет ответственность за ее реализацию и координацию, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, кто будет нести ответственность, если масштабная налогово-бюджетная реформа, затрагивающая все сферы экономики, даст сбои, и как правительство планирует исправлять возможные ошибки при переходе бизнеса на общеустановленный режим.

Жумангарин заявил, что несет личную ответственность за налоговую реформу и ее координацию, отметив, что коллеги отвечают каждый за свою часть, и согласился с тем, что его можно считать "отцом" этой реформы.

"Мы считаем, что у нас все получится, понимаете? Без всяких "если". Почему? Это не эксперименты. Никто не имеет права экспериментировать в такой сфере. Это расчеты, это опора на международный опыт. И это, прежде всего, не какое-то гадание на кофейной гуще. Здесь работали институты и лучшие специалисты в этой сфере, когда мы это делали. Все сейчас этим занимаются. Вы знаете, в Российской Федерации с Нового года поднимается НДС с 20 до 22%. В прошлом году они подняли корпоративный подоходный налог с 20 до 25%. Это, скажем так, в мировой практике обычное явление. Но единственное – в Казахстане, поскольку у нас открытое и слышащее государство, мы целый год эту реформу обсуждаем с вами, с бизнесом и так далее. В других странах ее принимают очень быстро и двигаются дальше", – дополнил он.

На вопрос, уйдет ли он в отставку, если вдруг что-то пойдет не так, он ответил, что такое решение принимает глава государства и вопрос не в его компетенции.

"Я государственный служащий. За сферу, которая мне доверена, я ответственность несу. Я никогда не отказывался и ни на кого ее не переваливаю", – озвучил Жумангарин.

Ранее Жумангарин заявил, что в следующем году роста цен на жилье из-за НДС не ожидается.