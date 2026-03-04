#Референдум-2026
Экономика и бизнес

Жумангарин о первых результатах налоговой реформы: В Казахстане стало больше самозанятых

Малый и средний бизнес, малый бизнес, средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятый, самозанятые, самозанятые работники, самозанятый работник, малое предпринимательство, среднее предпринимательство, МСП, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 14:40 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин прокомментировал случаи налоговой оптимизации со стороны предпринимателей и рассказал о первых результатах налоговой реформы, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, намерено ли государство активно мониторить случаи налоговой оптимизации со стороны предпринимателей в новых условиях и какие меры планируется применять для их предотвращения.

"Мы занимаемся этими вопросами, потому что надо четко понимать – бизнес всегда найдет возможность оптимизации. Более того, для этого существуют специальные компании, которые занимаются оптимизацией. Вы читали книгу Гришэма "Фирма", там главный герой работал в компании, которая занималась налоговой оптимизацией. Поэтому это процесс бесконечный. И на самом деле ничего плохого в этом нет. Главное – чтобы эта оптимизация не стала превалирующей, чтобы налоги вместо того, чтобы поступать в бюджет, не уходили куда-то в другое место. Большая часть налогов. Поэтому мы смотрим", – сказал Жумангарин.

По его словам, сейчас наблюдается интересная динамика по самозанятым. Зарегистрировались уже 346 тыс. самозанятых, из которых более 280 тыс. ранее не имели статуса предпринимателей и официально не были зарегистрированы.

"То есть эти люди решили о себе позаботиться, оплатить все-таки социальные вещи. Было мнение, что это результат дробления, но мы проверили – нет. На них раньше не были зарегистрированы ИП, но эти люди в большинстве стали работать в услугах такси и в услугах доставки еды. То есть они раньше там работали, скорее всего, но просто легализовались. Очень хорошая тенденция на самом деле. Это значит, основной смысл налоговой реформы мы довели. Я много раз говорил: этот вопрос – не про НДС налоговая реформа, это вопрос про доверие, но прежде всего, забота о самом себе, об ответственности человека перед обществом, перед самим собой", – дополнил Жумангарин.

Ранее Серик Жумангарин прокомментировал возможность пересмотра республиканского бюджета на фоне текущей международной ситуации.

Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
