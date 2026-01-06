В 2026 году на пенсии и пособия направят почти 6,8 трлн тенге
Об этом стало известно 6 января 2026 года из заявления пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения.
Почти весь объем финансирования – 99,3%, или 6 трлн 783 млрд тенге, – будет направлен непосредственно на пенсии и пособия гражданам.
"На пенсионное обеспечение выделено 4 трлн 890 млрд тенге, что позволит обеспечить выплаты для порядка 2,6 млн пенсионеров. Еще 1 трлн 893 млрд тенге предусмотрено на выплату государственных пособий, получателями которых станут около 2,3 млн человек".Пресс-служба МТСЗН РК
Также отмечено, что расходы на социальные выплаты составляют 3,7% ВВП и 24,6% от общего объема республиканского бюджета, что подчеркивает социальную направленность государственной финансовой политики.
"Помимо пенсий и пособий, часть средств будет направлена на поддержку лиц с инвалидностью, включая протезно-ортопедическую помощь, реабилитацию детей с нарушением слуха, строительство реабилитационных центров, а также обеспечение процессов выплаты социальных выплат", – добавили в ведомстве.
В настоящее время за счет средств республиканского бюджета осуществляется 41 вид социальных выплат, включая базовую и солидарную пенсии.
В 2025 году на эти цели было направлено 5 трлн 858 млрд тенге, выплаты получили 4,6 млн человек.
