В 2026 году на пенсии и пособия направят почти 6,8 трлн тенге

В 2026 году социальные выплаты остаются ключевым приоритетом республиканского бюджета. На социально-трудовую сферу предусмотрено 6 трлн 833 млрд тенге, что на 15,1% больше по сравнению с 2025 годом, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 6 января 2026 года из заявления пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения.

Почти весь объем финансирования – 99,3%, или 6 трлн 783 млрд тенге, – будет направлен непосредственно на пенсии и пособия гражданам.

"На пенсионное обеспечение выделено 4 трлн 890 млрд тенге, что позволит обеспечить выплаты для порядка 2,6 млн пенсионеров. Еще 1 трлн 893 млрд тенге предусмотрено на выплату государственных пособий, получателями которых станут около 2,3 млн человек". Пресс-служба МТСЗН РК

Также отмечено, что расходы на социальные выплаты составляют 3,7% ВВП и 24,6% от общего объема республиканского бюджета, что подчеркивает социальную направленность государственной финансовой политики.

"Помимо пенсий и пособий, часть средств будет направлена на поддержку лиц с инвалидностью, включая протезно-ортопедическую помощь, реабилитацию детей с нарушением слуха, строительство реабилитационных центров, а также обеспечение процессов выплаты социальных выплат", – добавили в ведомстве.

В настоящее время за счет средств республиканского бюджета осуществляется 41 вид социальных выплат, включая базовую и солидарную пенсии.

В 2025 году на эти цели было направлено 5 трлн 858 млрд тенге, выплаты получили 4,6 млн человек.

Материал по теме Пенсии и пособия вырастут с 1 января в Казахстане: названы новые суммы на 2026 год

Немного ранее мы рассказывали, как рассчитывается зарплата в Казахстане в праздничные и выходные дни.