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В Казахстане проводится аудит Нацгвардии

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 16:22 Фото: akorda.kz
Председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Казахстана Алихан Смаилов анонсировал ряд новых аудиторских проверок, сообщает Zakon.kz.

О предстоящих аудиторских мероприятиях в ряде ключевых сфер он рассказал в кулуарах заседания Мажилиса.

"В целом, по итогам девяти месяцев ВАП провела 18 аудитов с охватом более 9 триллионов тенге. До конца года также запланирован ряд аудиторских мероприятий. В частности, будет оценена эффективность субсидирования в сельском хозяйстве. Результаты планируется представить на пленарном заседании Мажилиса в декабре. Помимо этого, ВАП исследует эффективность мер по борьбе с теневой экономикой, наркоманией и наркобизнесом. Также проводится аудит Национальной гвардии и ее подведомственных организаций", – уточнили в пресс-службе Высшей аудиторской палаты РК.

Отмечается, что информация по итогам всех проверок будет представлена СМИ и общественности.

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30 сентября 2024 года стало известно, что аудит выявил нарушения на 1,1 млрд тенге в управлении госдолгом в Абайской области.

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Мажилис Парламента РК Смаилов Алихан Нацгвардия РК Высшая аудиторская палата 2024 год Аудит
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