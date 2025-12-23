#Казахстан в сравнении
Общество

Нарушения и 13,5 млрд тенге потерь: итоги аудита Центра электронных финансов по Казахстану

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 09:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Высшей аудиторской палате (ВАП) подведены итоги государственного аудита деятельности АО "Центр электронных финансов" (ЦЭФ) по Казахстану, сообщает Zakon.kz.

По официальным данным за 22 декабря 2025 года, в ходе проверки оценивалась работа по развитию и сопровождению информационных систем в области государственных финансов.

Аудит, проведенный ВАП, выявил ряд недостатков и проблемных вопросов, требующих внимания и принятия мер по их устранению.

Так, имеются пробелы в стратегическом управлении:

  • отчетность об исполнении планов развития за 2023-2024 годы отсутствует,
  • отдельные показатели не достигаются,
  • мероприятия службы внутреннего аудита реализуются либо не в полной мере, либо с нарушением сроков.

Отмечено, что работа ЦЭФ в качестве интегратора бюджетного процесса оценивается удовлетворительно, однако внутренние нормативные документы организации не актуализированы, что может ограничивать эффективность проводимой работы.

Кроме того, имеются факты применения со стороны ЦЭФ различных подходов при расчете стоимости услуг.

В ходе проверки большое внимание было уделено вопросам обеспечения информационной безопасности.

Информсистемы, находящиеся на сопровождении, в доверительном управлении, а также ИС "Электронные коммерческие закупки" имеют нарушения основных требований информационной безопасности.

Отдельные информсистемы, как сказано в публикации, сегодня также используются в полноценном рабочем режиме, хотя формально они еще находятся на стадии опытной эксплуатации.

Помимо этого, имеются условия для несанкционированного вмешательства в работу ряда действующих цифровых систем.

Аудитом выявлено свыше 600 случаев внесения технических изменений в информсистему "Электронные госзакупки". К примеру, вносились изменения, отключающие проверку опыта и разрешительных документов.

"В целом по итогам аудита установлено финансовых нарушений на 566 млн тенге. Неэффективное планирование и использование средств составило 13,5 млрд тенге".Пресс-служба ВАП

11 декабря мы сообщали, что проверка пенсий и соцвыплат в Казахстане выявила нарушения на 5 млн и расточительство 216 млрд.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Завышенные тарифы, нарушения на миллиарды: тревожные выводы аудита электроэнергетики
09:32, 13 мая 2025
Завышенные тарифы, нарушения на миллиарды: тревожные выводы аудита электроэнергетики
Проверка пенсий и соцвыплат в Казахстане выявила нарушения на 5 млн и расточительство 216 млрд
10:51, 11 декабря 2025
Проверка пенсий и соцвыплат в Казахстане выявила нарушения на 5 млн и расточительство 216 млрд
Нарушения на 2,2 млрд тенге: госаудит раскрыл проблемы в борьбе с наркобизнесом и наркоманией
16:34, 06 ноября 2024
Нарушения на 2,2 млрд тенге: госаудит раскрыл проблемы в борьбе с наркобизнесом и наркоманией
